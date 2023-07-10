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АвтоВАЗ обещает не повышать цены на автомобили в связи с увеличением утилизационного сбора

3:16
Авто

В своем недавнем заявлении АвтоВАЗ, ведущий российский автопроизводитель, заверил покупателей, что цены на автомобили Lada не будут повышаться в связи с увеличением утилизационного сбора с 1 августа. Однако существует вероятность повышения цен на модели Lada в связи с колебаниями валютного курса. В данной статье рассматривается стремление АвтоВАЗа сохранить доступность автомобилей Lada и возможные факторы, которые могут повлиять на их ценообразование.

АвтоВАЗ обещает не повышать цены на автомобили в связи с увеличением утилизационного сбора
Фото: РИА Новости

Повышения цен в связи с утилизационным сбором не будет

Генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что повышение утилизационного сбора не повлияет на цены моделей Lada. Он подчеркнул, что компания возьмет на себя дополнительные расходы, связанные с утилизационным сбором, не перекладывая их на плечи покупателей.

Высокая степень локализации АвтоВАЗа играет важную роль в смягчении влияния утилизационного сбора на цены автомобилей Lada. По словам Соколова, компания полностью компенсирует этот сбор, делая его нейтральным для отечественных автомобилей по сравнению с импортными.

Влияние на курс валют

Несмотря на то, что утилизационный сбор не является фактором, Соколов признал, что курс рубля по отношению к доллару США потенциально может повлиять на цены автомобилей Lada. Несмотря на то, что АвтоВАЗ в основном закупает комплектующие, материалы и сырье у российских поставщиков, некоторые комплектующие все же импортируются, что подвержено колебаниям валютных курсов.

Такая зависимость от импортных материалов может привести к корректировке цен на автомобили при ослаблении рубля по отношению к доллару. По словам Соколова, такие корректировки могут произойти в ближайшие месяцы, когда будут исчерпаны импортные поставки материалов и сырья по фиксированным ценам.

Введение повышенного утилизационного сбора

С 1 августа будет увеличен размер утилизационного сбора для различных видов транспортных средств, включая легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт, грузовые автомобили и автобусы. Новые ставки будут индексироваться в зависимости от типа транспортного средства и объема двигателя и составят от 1,7 до 3,7 раза больше действующего сбора.

Индексации подлежат как новые, так и подержанные автомобили, ввозимые юридическими лицами. Однако для физических лиц, ввозящих автомобили с двигателями объемом до трех литров для личного пользования, действующий размер пошлины останется неизменным.

АвтоВАЗ поддерживает повышение утилизационного сбора

Ранее АвтоВАЗ высказался в поддержку идеи повышения утилизационного сбора, считая это необходимым шагом для стимулирования инвестиций в отечественное автомобилестроение и производство комплектующих. Повышая утилизационный сбор, правительство РФ стремится стимулировать экологически безопасную практику и развивать отечественное производство в автомобильной промышленности.

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АВТОВАЗ обрушил ЦЕНЫ на автомобили ЛАДА! Новые ШОК цены LADA ИЮЛЬ 2023!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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