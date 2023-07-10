АвтоВАЗ обещает не повышать цены на автомобили в связи с увеличением утилизационного сбора

В своем недавнем заявлении АвтоВАЗ, ведущий российский автопроизводитель, заверил покупателей, что цены на автомобили Lada не будут повышаться в связи с увеличением утилизационного сбора с 1 августа. Однако существует вероятность повышения цен на модели Lada в связи с колебаниями валютного курса. В данной статье рассматривается стремление АвтоВАЗа сохранить доступность автомобилей Lada и возможные факторы, которые могут повлиять на их ценообразование.
Генеральный директор АвтоВАЗа Максим Соколов подтвердил, что повышение утилизационного сбора не повлияет на цены моделей Lada. Он подчеркнул, что компания возьмет на себя дополнительные расходы, связанные с утилизационным сбором, не перекладывая их на плечи покупателей.
Высокая степень локализации АвтоВАЗа играет важную роль в смягчении влияния утилизационного сбора на цены автомобилей Lada. По словам Соколова, компания полностью компенсирует этот сбор, делая его нейтральным для отечественных автомобилей по сравнению с импортными.
Несмотря на то, что утилизационный сбор не является фактором, Соколов признал, что курс рубля по отношению к доллару США потенциально может повлиять на цены автомобилей Lada. Несмотря на то, что АвтоВАЗ в основном закупает комплектующие, материалы и сырье у российских поставщиков, некоторые комплектующие все же импортируются, что подвержено колебаниям валютных курсов.
Такая зависимость от импортных материалов может привести к корректировке цен на автомобили при ослаблении рубля по отношению к доллару. По словам Соколова, такие корректировки могут произойти в ближайшие месяцы, когда будут исчерпаны импортные поставки материалов и сырья по фиксированным ценам.
С 1 августа будет увеличен размер утилизационного сбора для различных видов транспортных средств, включая легковые автомобили, легкий коммерческий транспорт, грузовые автомобили и автобусы. Новые ставки будут индексироваться в зависимости от типа транспортного средства и объема двигателя и составят от 1,7 до 3,7 раза больше действующего сбора.
Индексации подлежат как новые, так и подержанные автомобили, ввозимые юридическими лицами. Однако для физических лиц, ввозящих автомобили с двигателями объемом до трех литров для личного пользования, действующий размер пошлины останется неизменным.
Ранее АвтоВАЗ высказался в поддержку идеи повышения утилизационного сбора, считая это необходимым шагом для стимулирования инвестиций в отечественное автомобилестроение и производство комплектующих. Повышая утилизационный сбор, правительство РФ стремится стимулировать экологически безопасную практику и развивать отечественное производство в автомобильной промышленности.
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