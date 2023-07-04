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Преимущества и недостатки китайских автомобилей: Мнения российских водителей

2:48
Авто

Китайские автомобили набирают популярность в России, постепенно вытесняя западные бренды на автомобильном рынке страны. Российские водители поделились своим мнением о китайских автомобилях, рассказав о преимуществах и недостатках этих транспортных средств. В данной статье рассматривается изменение восприятия российскими потребителями китайских автомобилей, выделяются такие ключевые факторы, как дизайн, интерьер, эксплуатационные характеристики, безопасность и надежность.

Преимущества и недостатки китайских автомобилей: Мнения российских водителей
Фото: https:// performancedrive .com.au/gwm-confirms-july-launch-for-haval-h6-gt-suv-in-australia-1519/

Положительная оценка китайских автомобилей

Согласно опросам, проведенным "Автостатом" в 2019 и 2023 годах, российские водители постепенно адаптируются к китайским автомобилям и начинают больше ценить их. Средняя оценка удовлетворенности китайскими автомобилями выросла с 80 до 84,2 балла из 100. Дизайн и интерьер получили наивысшую оценку, набрав более 90 баллов. Кроме того, динамика разгона за четыре года значительно выросла — на 15,2 балла, а стойкость краски улучшилась на 13,4 балла. Качество сборки также улучшилось на 8,1 балла, а шумоизоляция выросла на 7,5 балла.

Повышение безопасности и надежности

Безопасность и надежность, которые раньше вызывали беспокойство у многих потенциальных покупателей, также продемонстрировали прогресс. Рейтинг безопасности вырос на 4,7 балла, а надежность улучшилась на 3,2 балла, обнадеживая потребителей в отношении качества китайских автомобилей.

Снижение управляемости и устойчивости

Однако некоторые аспекты, такие как управляемость, устойчивость, обзорность и эргономика, получили отрицательные оценки. Эксперты объясняют, что это изменение может быть связано с возросшими ожиданиями водителей относительно общих характеристик автомобиля.

Потребительские предпочтения: Подержанные европейские автомобили против новых китайских автомобилей

Несмотря на растущее признание китайских автомобилей, большинство российских водителей по-прежнему предпочитают подержанные европейские автомобили новым китайским при сопоставимой цене. Около 67% участников недавнего опроса высказались в пользу подержанных европейских автомобилей. Однако стоит отметить, что молодые водители в возрасте от 18 до 30 лет проявляют более благосклонное отношение к китайским автомобилям.

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Это НИКОГДА не расскажет дилер про КИТАЙСКИЕ автомобили!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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