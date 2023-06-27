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В 2024 году Nissan Leaf останется без изменений, его цена составит $29 235

Авто

В будущем мы можем ожидать тематических исследований, сравнивающих контрастные судьбы Nissan и Dodge. Этим двум автопроизводителям удается выживать каждый год с удивительно старой продукцией.

Наше воображение подстегнуло недавнее объявление компанией Nissan цен на Leaf 2024 года. Хотя Leaf второго поколения существует всего шесть лет, в 2023 году он получил небольшое обновление. Визуальные изменения включали в себя переработанную переднюю часть с новой решеткой радиатора, фарами, новейшим логотипом Nissan и добавление новых 17-дюймовых легкосплавных дисков в качестве опции.

В 2023 модельном году количество модификаций было сокращено с пяти до двух. Leaf S оснащен электродвигателем мощностью 147 лошадиных сил и крутящим моментом 236 фунт-фут. Он работает в паре с 40-киловатт-часовым литий-ионным аккумулятором, который обеспечивает запас хода до 149 миль. При выборе комплектации SV Plus вы получаете 214-сильный электромотор и батарею емкостью 60 киловатт-часов, что увеличивает запас хода до 212 миль.

Каждый Leaf оснащается системой Nissan Safety Shield 360, которая включает в себя автоматическое экстренное торможение с функцией обнаружения пешеходов, предупреждение о слепых зонах и систему контроля полосы движения. В комплектацию Leaf SV также входит система ProPILOT Assist от Nissan и камеры объемного обзора.

Разочаровывает тот факт, что, несмотря на 10-летний старт на рынке электромобилей, технические характеристики Leaf, даже в топовой комплектации SV, сравнимы только с базовым Volkswagen ID.4 Standard. Кроме того, цена Leaf на 3 000 долларов ниже, чем у более крупного кроссовера, до учета льгот. С другой стороны, Chevrolet Bolt с аналогичными опциями стоит примерно на 1 500 долларов ниже базового Leaf и предлагает больший запас хода.

Полностью укомплектованный Bolt EUV Premiere Redline Edition, оснащенный панорамным люком и системой Super Cruise, стоит всего на 1 200 долларов дороже, чем Leaf SV в топовой комплектации. Тот факт, что Карлос Гон покинул компанию пять лет назад, а Nissan все еще находится на ранних стадиях своего разворота, отражает значительные проблемы и запущенность, с которыми столкнулось американское подразделение компании.

Что касается нового Nissan Leaf 2024 года, то базовая комплектация S имеет MSRP $29 235, включая сбор за доставку до места назначения в размере $1 095. Это минимальное увеличение всего на $100 по сравнению с последними ценами и на $340 по сравнению с начальной ценой на Leaf 2023 года.

Начальная цена Leaf SV 2024 года составляет $37 285, что на $150 выше предыдущей цены и на $390 выше начальной цены 2023 года.

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Электромобиль Nissan Leaf: что важно знать перед покупкой?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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