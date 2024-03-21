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Как самостоятельно вернуть прежнюю мощность двигателю?

2:28
Авто

Скоро начнутся долгожданные загородные выходные, о которых мы вспоминали на протяжении долгих зимних месяцев. Однако беда случилась неожиданно: автомобиль вдруг перестал реагировать на весенний эмоциональный всплеск своего владельца, вибрируя и кашляя под капотом, а затем, напрягшись, продемонстрировал чрезмерный аппетит. Расход топлива увеличился настолько, что не нужно было проверять бортовой компьютер — его можно было почувствовать "на глаз". Кто же виноват? Давайте разберемся!

Здесь стоит вспомнить теорию: в любом двигателе внутреннего сгорания есть потребность не только в топливе, но и в воздухе. Чем сильнее вы нажимаете на педаль газа, тем больше топлива и воздуха поступает в цилиндры.

Если пропорция нарушена, в "котлы" поступит обедненная смесь. Чем это чревато? Двигатель будет работать некорректно. Чтобы компенсировать, например, недостаток воздуха, топливная система начнет переполняться бензином — отсюда и повышенный расход топлива. Задача состоит в том, чтобы определить виновника.

Опытные водители отреагируют мгновенно — это работает карбюратор, который накопил грязь и теперь требует очистки. Большинство водителей отметят, что этот "устаревший" компонент чужд их современному автомобилю, поскольку топливной смесью управляет инжектор. Однако суть дела остается прежней: система нуждается в чистке, которую в идеале следует проводить каждую весну.

Зимой многие автомобили ездили очень мало или не ездили вообще, и топливная грязь осела в баке. При первом запуске весь осадок попадает через топливопровод прямо в систему, оседая на различных клапанах — либо на карбюраторе, либо, в случае автомобиля с впрыском топлива, на дроссельной заслонке.

Конечно, вы можете отвезти автомобиль на станцию техобслуживания, особенно если вам позволяет бюджет и вы не привыкли выполнять работу самостоятельно, но проще и быстрее сделать это своими силами.

Вам просто нужно выделить свободный вечер и найти нужную "химию" в магазине автозапчастей. "Найти" — значит выбрать баллончик, который не только справится с поставленной задачей, но и не завысит цену за этикетку. Немаловажный фактор: раствор должен подаваться мощной струей через "трубочку", иначе работа затянется.

12 способов увеличить мощность двигателя
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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