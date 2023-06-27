Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Анфиса Чехова рассказала о своих отношениях с 10-летнем сыном: "Он целуется со мной"
Учёные обнаружили сходство дельфинов и людей в общении со своими детьми
Родители учеников новосибирской области подняли скандал из-за незаконных поборов
Учёные раскрыли истинную причину кровавых водопадов в Антарктиде
Орбан назвал несерьёзным предложение Еврокомиссии о выделении Украине ещё 50 миллиардов долларов
Лукашенко назвал трёх лиц в руководстве РФ, которые не струсили во время мятежа: Все под веником сидели
Все главные факты о цветке дельфиниум
Учёные открыли новый способ уничтожения звёзд
Американский радиоведущий Никсон: Украина изначально была обречена на поражение

Тенденция аренды автомобилей премиум-класса в России усиливается

2:30
Авто

В последнее время все большее число российских автовладельцев предпочитают сдавать свои роскошные автомобили в аренду. По данным газеты "Известия", в этом году количество людей, пользующихся услугами аренды, увеличилось на 55 процентов по сравнению с предыдущим годом. Большинство из этих автовладельцев — жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Эксперты связывают эту тенденцию с резким ростом расходов на содержание дорогих автомобилей. Кроме того, россияне обращаются к аренде автомобилей, чтобы компенсировать свои кредиты или получить пассивный доход.

Популярные модели для аренды

Наиболее востребованными моделями автомобилей премиум-класса в сегменте аренды являются Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini и Rolls-Royce. Средняя стоимость аренды в сутки составляет от 40 000 до 45 000 рублей, хотя в некоторых случаях может достигать 150 000 рублей.

Увеличение расходов на обслуживание автомобилей

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцера, за последний год стоимость обслуживания автомобилей класса люкс выросла на 50 процентов, а запасных частей — на 30 процентов. В результате, автомобили, которые изначально приобретались для личного пользования, стали "финансовым бременем". Продать их с прибылью стало практически невозможно, что вынуждает россиян обращаться к услугам проката в попытке компенсировать свои потери.

Различные причины для аренды

Помимо финансовых соображений, существуют и другие факторы, обуславливающие рост аренды автомобилей. Некоторые автовладельцы все еще выплачивают свои автокредиты и стремятся покрыть платежи за счет доходов от аренды. Саид Залиев, основатель ГТК-Холдинг, отметил, что почти половина запросов поступает от автовладельцев, проживающих за пределами России и желающих, чтобы их автомобили не простаивали.

Растущие продажи подержанных автомобилей класса люкс

Кроме того, растут продажи подержанных автомобилей класса люкс. В апреле россияне приобрели 243 таких автомобиля, что стало рекордом десятилетия. Наиболее популярными в этом сегменте являются Bentley, Rolls-Royce и Maserati.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Прокат премиум авто. Сдача эксклюзивных автомобилей на прокат в Сочи. Бизнес на аренде авто
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Россиянка рассказала о серьёзной проблеме отдыха в Турции

Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".

Россиянка пожаловалась на серьёзные проблемы в системе "всё включено" в Турции
Мятеж прояснил, кто истинные союзники России
Польза от "марша справедливости": Путин посмотрел, кто его союзники
Марочко: ВСУ ударили по позициям ВС России под Соледаром химическими боеприпасами
Изуродованный труп пенсионерки нашли в лесу в Нижегородской области
Кто нужен российской армии: чёрный список талантов Андрей Николаев Мятеж прояснил, кто истинные союзники России Любовь Степушова Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев
"Дорога в ад": ВСУ ушли в глухую оборону под Артёмовском
Путин рассказал о судьбе военнослужащих, участвующих в мятеже
Уничтожены результаты десятков лет исследований из-за ошибки лаборанта
Уничтожены результаты десятков лет исследований из-за ошибки лаборанта
Последние материалы
Вирусолог Аграновский предупредил граждан РФ об опасности норовируса
"Может подняться давление": врач объяснил, почему нельзя пить много воды
РИА Новости: с космодрома Восточный успешно взлетела ракета "Союз-2.1б" со спутником
Лукашенко объяснил, почему не боится прибывших в Белоруссию бывших мятежников
Биолог рассказал о действиях, которые необходимо предпринять при встрече со змеёй
Sohu: Зеленский растерял весь оптимизм, узнав о трёх последствиях контрнаступления ВСУ
Боевики ВСУ пытаются прорваться к Алёшкам у Антоновского моста
Тенденция аренды автомобилей премиум-класса в России усиливается
Лукашенко рассказал, чем будут заниматься усмирённые мятежники в Белоруссии
Автомобиль с ядерным реактором: миф XX века или будущая реальность?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников