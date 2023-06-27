Тенденция аренды автомобилей премиум-класса в России усиливается

2:30 Your browser does not support the audio element. Авто

В последнее время все большее число российских автовладельцев предпочитают сдавать свои роскошные автомобили в аренду. По данным газеты "Известия", в этом году количество людей, пользующихся услугами аренды, увеличилось на 55 процентов по сравнению с предыдущим годом. Большинство из этих автовладельцев — жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Эксперты связывают эту тенденцию с резким ростом расходов на содержание дорогих автомобилей. Кроме того, россияне обращаются к аренде автомобилей, чтобы компенсировать свои кредиты или получить пассивный доход.

Популярные модели для аренды

Наиболее востребованными моделями автомобилей премиум-класса в сегменте аренды являются Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini и Rolls-Royce. Средняя стоимость аренды в сутки составляет от 40 000 до 45 000 рублей, хотя в некоторых случаях может достигать 150 000 рублей.

Увеличение расходов на обслуживание автомобилей

По словам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцера, за последний год стоимость обслуживания автомобилей класса люкс выросла на 50 процентов, а запасных частей — на 30 процентов. В результате, автомобили, которые изначально приобретались для личного пользования, стали "финансовым бременем". Продать их с прибылью стало практически невозможно, что вынуждает россиян обращаться к услугам проката в попытке компенсировать свои потери.

Различные причины для аренды

Помимо финансовых соображений, существуют и другие факторы, обуславливающие рост аренды автомобилей. Некоторые автовладельцы все еще выплачивают свои автокредиты и стремятся покрыть платежи за счет доходов от аренды. Саид Залиев, основатель ГТК-Холдинг, отметил, что почти половина запросов поступает от автовладельцев, проживающих за пределами России и желающих, чтобы их автомобили не простаивали.

Растущие продажи подержанных автомобилей класса люкс

Кроме того, растут продажи подержанных автомобилей класса люкс. В апреле россияне приобрели 243 таких автомобиля, что стало рекордом десятилетия. Наиболее популярными в этом сегменте являются Bentley, Rolls-Royce и Maserati.

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