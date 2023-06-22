Toyota Supra 45th Anniversary Edition 2024 добавляет крыло, полосы

В очередной год Supra возвращается с особым оттенком. Выпуск 45-й юбилейной серии этого культового спортивного автомобиля имеет определенное значение.

Фото: mydroll. com/2024-toyota-supra-45th-anniversary-edition-adds-wing-stripes/

Теперь давайте разберемся, что делает GR Supra 45th Anniversary Edition по-настоящему исключительной. Его ценность заключается в отличительной индивидуальной цветовой схеме и стильном заднем крыле. У вас будет два очаровательных варианта: Absolute Zero (белый) или Mikan Blast (оранжевый, как на фото).

Производство будет разделено поровну между этими двумя цветами. Вдоль боковых сторон проходит гладкая черная полоса, украшенная вырезом логотипа Supra. Кроме того, колеса, колпаки зеркал и заднее крыло элегантно окрашены в черный цвет, дополняя дизайн.

Что касается заднего крыла, то оно не просто визуально привлекательно. Оно имеет регулируемые углы наклона, что позволяет контролировать создаваемую им прижимную силу. Кроме того, оно повышает общую эстетическую привлекательность автомобиля. Заглянув под капот, вы обнаружите окрашенные в оранжевый цвет кронштейны стоек, что еще больше подчеркивает уникальность автомобиля.

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Toyota Finally Made an Orange Supra! 2024 GR Supra 45th Anniversary Edition