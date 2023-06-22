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Toyota GR Corolla Circuit Edition 2024 разгоняется до синего пламени

3:40
Авто

Представляем вам поразительную модель Toyota GR Corolla Circuit Edition 2024 года, которая теперь представлена в пленительном оттенке Blue Flame, добавляющем яркую изюминку в ваш выбор. Хотя может показаться, что это одиночное дополнение к цветовой гамме 2024 GR Corolla, это, несомненно, замечательное и важное включение, учитывая, что варианты 2023 года были ограничены красным, черным, белым и двумя оттенками серого.

Toyota GR Corolla Circuit Edition 2024 разгоняется до синего пламени
Фото: www.carscoops. com/2023/06/toyota-gr-corolla-circuit-edition-returns-for-2024-in-blue-and-in-gran-turismo/

Завораживающее голубое пламя появилось на различных моделях Toyota в прошлом, а недавно оно дебютировало на GR86. Однако привилегия украсить свою GR Corolla этим потрясающим оттенком принадлежит исключительно Circuit Edition.

Воплощая синий цвет экстерьера Circuit Edition, Toyota оснастила эту модель легкими 18-дюймовыми коваными дисками BBS, напоминающими об уважаемом Morizo Edition 2023 года. Кроме того, синие автомобили (альтернативно доступные в белом цвете для Circuit Edition) будут иметь отличительную черную графику на боковых стойках, усиливающую их привлекательность.

Заглянув внутрь, вы обнаружите, что Toyota уделяет пристальное внимание деталям: интерьер украшен синей строчкой, ручка переключения передач и рукоятка экстренного тормоза украшены стильными синими полосками. Хотя салон преимущественно остается изысканным черным, это вливание цвета повышает уровень интерьера GR Corolla, чтобы соперничать с великолепными красными интерьерами Civic Type R.

Toyota поделилась некоторыми примечательными улучшениями производительности Circuit Edition. Рулевой механизм теперь надежно крепится к подрамнику передней подвески с помощью новых ребристых фланцевых болтов. Кроме того, соединение задней подвески с подрамником было усилено более широкими фланцевыми болтами шириной 2 миллиметра.

И наконец, Toyota внедрила неокрашенный болт для обеспечения прямого контакта металла с металлом, заземляя батарею на раму. Эти тщательные обновления воплощают неустанное стремление команды GR к совершенству и утонченности с течением времени. Другой аспект этого стремления касается аэродинамики.

Toyota изменила дизайн воздуховодов, отвечающих за прохождение воздуха через боковые решетки и за передними колесами, что улучшило воздушный поток. Кроме того, алюминиевые листы были стратегически размещены под передними и задними колесными колодцами для повышения устойчивости автомобиля.

Оставаясь механически идентичными модели 2023 года, оба издания Circuit и Core сохранили мощный 300-сильный 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, дополненный шестиступенчатой механической коробкой передач.

Toyota еще не объявила подробности о ценах на модели 2024 года, но долгожданная версия Circuit Edition с привлекательной окраской Blue Flame, как ожидается, появится в продаже предстоящей зимой. Учитывая огромный спрос на ограниченное производство таких "горячих люков", как GR Corolla, мы настоятельно рекомендуем незамедлительно связаться с дилером. На самом деле, связаться с дилером вчера было бы даже лучше, учитывая стремительный рост популярности этого замечательного автомобиля.

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The 2024 Toyota GR Corolla Circuit Edition Is A Flaming Blue AWD Turbo Hot Hatch
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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