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Steeda 2024 x McQueen Racing Mustang продолжает историю Bullitt

2:47
Авто

Ford Mustang Bullitt 2020 года, ознаменовавший конец поколения S550, сошел с конвейера сборочного завода во Флэт-Роке в феврале 2021 года. Однако наследие Bullitt продолжает жить благодаря McQueen Racing и специализированной тюнинговой компании Steeda, хотя и без имени Bullitt. Чад МакКуин, сын покойного Стива МакКуина, основал McQueen Racing в 2010 году, а сейчас ею управляют его внук Чейз МакКуин и его жена Мэдисон.

Вместе со Steeda они разработали замечательный пакет улучшений для Bullitt Mustang, известный как пакет Steve McQueen Edition Bullitt Mustang (на фото). Заплатив 26 000 долларов, покупатели могли получить различные усовершенствования, такие как 5,0-литровый двигатель V8, настроенный на мощность 550 лошадиных сил или даже до 775 лошадиных сил за дополнительную плату.

В комплектацию также входили короткоходный переключатель передач, полная подвеска Steeda со стабилизаторами поперечной устойчивости и 20-дюймовые колеса Mulholland с шинами Nitto NT555 G2. Ford выпускал Bullitt исключительно в зеленом цвете Highland Green, соответствующем культовому автомобилю из фильма, а также в черном цвете. Однако МакКуин и Steeda сделали свой дополнительный пакет доступным только для владельцев автомобилей Highland Green.

К сожалению, доступность этого дополнительного пакета прекратилась, но на смену ему придет новое купе под названием Steeda x McQueen Racing Mustang, дебют которого намечен на 2024 год в версии S650 Mustang. Хотя у нас нет конкретных деталей относительно модификаций, мы предполагаем, что они будут похожи на те, что были установлены на Bullitts — оба двигателя с естественным и наддувом, подвески Steeda, колеса Mulholland, шины Nitto, а также усовершенствования интерьера и экстерьера.

Эта предстоящая модель, названная "Limited-Edition Series", обещает предложить любителям гонок непревзойденный опыт вождения и уникальные обновления оборудования по конкурентоспособным ценам. Эти автомобили будут сочетать в себе передовые инженерные разработки и превосходное мастерство как McQueen Racing, так и Steeda.

Похоже, что это партнерство уже выходит за рамки "пони-кара", поскольку в пресс-релизе упоминается, что серия Limited-Edition Series начнется с Mustang 2024 года.

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McQueen Racing And Steeda Working On Special Version Of The 2024 S650 Mustang
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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