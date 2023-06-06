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Самые популярные марки шин в России: Triangle, Bridgestone и Yokohama

3:53
Авто

Когда речь заходит о шинах, российские автомобилисты проявляют большой интерес к нескольким брендам. Недавний анализ пользовательских запросов, проведенный ведущим порталом Drom, показал, что весной этого года самыми популярными брендами шин в России были Triangle, Bridgestone и Yokohama. Интересно, что все три бренда принадлежат азиатским производителям, причем лидирует китайский бренд Triangle. В этой статье мы рассмотрим популярность этих шинных брендов среди российских потребителей и обсудим факторы, способствующие их успеху.

Самые популярные марки шин в России: Triangle, Bridgestone и Yokohama
Фото: www.ermcgs. com/harga-ban-ring-14-k.html

Растущая популярность шин Triangle

Triangle, китайский производитель шин, стал свидетелем значительного роста популярности среди российских автовладельцев. По сравнению с весной 2022 года, бренд испытал трехпроцентный всплеск запросов пользователей, достигнув впечатляющей доли в 11%. Доминирование Triangle на российском рынке объясняется несколькими причинами. Во-первых, их шины относительно доступны по цене, что делает их привлекательным вариантом для экономных потребителей. Кроме того, шины Triangle легко доступны на российском рынке, что обеспечивает легкий доступ для покупателей.

Bridgestone: Второй по востребованности бренд

Bridgestone, японский шинный гигант, занял второе место по популярности среди российских автомобилистов. Около 10 процентов пользователей проявили интерес к этому известному бренду. Репутация Bridgestone как производителя высококачественных шин сыграла решающую роль в привлечении потребителей. Стремление бренда обеспечить первоклассные эксплуатационные характеристики и долговечность позволило ему стать надежным выбором среди российских автовладельцев.

Yokohama: Надежное имя

Yokohama, еще один японский производитель шин, занял третье место в списке популярных шинных брендов в России. Девять процентов пользователей проявили интерес к шинам Yokohama, привлеченные репутацией бренда. Ориентируясь на инновационные технологии и дизайн шин, Yokohama создала прочную клиентскую базу в России. Автомобилисты ценят шины Yokohama за их надежную работу, долговечность и отличное сцепление с различными дорожными покрытиями.

Другие заслуживающие внимания бренды

В то время как Triangle, Bridgestone и Yokohama возглавили чарты популярности, несколько других шинных брендов также привлекли внимание российских потребителей. Toyo, азиатский бренд, занял четвертую позицию с семипроцентной долей запросов пользователей. Michelin, единственный европейский бренд в первой пятерке, занял пятое место с долей в шесть процентов. Эти бренды предлагают разнообразный ассортимент шин, отвечающих различным потребностям и предпочтениям водителей.

Привлекательность китайских шин

Доминирование китайских шинных брендов, особенно Triangle, можно объяснить их доступностью и наличием на рынке. Другие бренды в рейтинге сталкиваются с трудностями в сравнении с конкурентоспособными ценами китайских шин. Однако важно отметить, что китайские шины не идут на компромисс с ожиданиями потребителей в отношении качества. По мнению экспертов, китайские производители шин смогли произвести шины, которые не уступают своим азиатским и европейским аналогам в плане производительности и долговечности. Примечательно, что китайская шинная промышленность демонстрирует значительный рост в определенных нишах, таких как сегмент шин 18-20 дюймов.

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ТОП-7 Лучших шин 2022 /// по мнению автора ВоКолесо
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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