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Как быстро избавиться от царапин в выемках дверных ручек автомобиля

Авто

Уязвимые места экстерьера автомобиля находятся в определенных областях: капот, передний бампер, боковые юбки и колеса. На эти части часто приходится основная тяжесть мелких повреждений, вызванных камнями и мусором, пролетающими мимо автомобилями. Однако есть и другие досадные царапины, которые досаждают нам всякий раз, когда мы подходим к нашему любимому автомобилю, и винить в них мы можем только себя и своих пассажиров. Эти пятна находятся под дверными ручками.

Как быстро избавиться от царапин в выемках дверных ручек автомобиля
Фото: bizshop.by

Виновниками этих царапин являются кольца на наших руках, маникюр и даже наша забывчивость переложить ключи от автомобиля в другую руку, когда мы тянемся к ручке. Лакокрасочное покрытие в этих местах теряет свой блеск уже через несколько месяцев использования, и со временем появляется все больше царапин. В результате вместо глянцевой поверхности мы получаем матовую, как будто эти участки были отшлифованы в процессе подготовки к покраске.

Обычно, чтобы защитить поверхность, под ручки наносится защитная пленочная броня. Эта броня эффективно защищает лакокрасочное покрытие, сохраняя его безупречное состояние в течение многих лет эксплуатации автомобиля. Но что делать, если такой защиты нет, а царапины уже дали о себе знать?

К счастью, удаление этих царапин — относительно простая задача, не требующая дорогостоящих материалов или инструментов. Однако для начала необходимо зафиксировать дверную ручку в приподнятом положении, при открытой двери, с помощью чего-нибудь, что не повредит краску на кузове автомобиля. Достаточно небольшой губки или тряпки. В идеале ручки должны быть демонтированы, что позволит провести автоматизированный процесс полировки с помощью роторной шлифовальной машины и шерстяного диска.

Затем приобретите в автомобильном магазине обычную и недорогую полироль для автомобиля — достаточно простого тюбика стоимостью несколько сотен рублей. Вымойте поврежденный участок, тщательно высушите и обезжирьте его. Завершив подготовку, можно приступать к полировке.

Нанесите полироль тонким и равномерным слоем с помощью губки или салфетки из микрофибры. Дайте ей немного подсохнуть, а затем сухой салфеткой из микрофибры осторожно вотрите состав в поврежденную поверхность круговыми движениями. Вы увидите, как видимые дефекты исчезают на глазах, а поверхность вновь приобретает блестящий, как новый, вид.

Очень важно не забыть защитить углубления под ручками после полировки. Здесь пленочная броня еще раз доказывает свою эффективность, предотвращая повторное появление царапин. Кроме того, краска на полированном участке становится тоньше и требует дополнительной защиты.

На практике весь процесс полировки занимает не более 20-30 минут, включая подготовительные этапы. Результаты вас непременно удивят, ведь внешний вид вашего автомобиля вновь обретет былое великолепие.

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ЦАРАПИН под ДВЕРНОЙ РУЧКОЙ вашего АВТОМОБИЛЯ БОЛЬШЕ не будет ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ЭТО
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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