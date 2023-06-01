Бывший российский завод Volkswagen будет производить китайские седаны

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Важным событием для автомобильной промышленности стало то, что бывший российский завод Volkswagen в Калуге будет преобразован для производства седанов Omoda китайского производства. Этот шаг знаменует собой стратегический сдвиг в производственном ландшафте, поскольку Volkswagen избавляется от своего производственного предприятия без возможности выкупа в будущем. С этим переходом седаны Omoda S5 будут собираться под другим брендом, заменив Volkswagen Polo, который ушел с российского рынка. В данной статье рассматриваются детали этого предприятия и его потенциальные последствия для автомобильной промышленности.

Оживление Калужского завода с помощью седанов Omoda

Согласно новому соглашению, завод в Калуге будет переоборудован для производства седанов Omoda, принадлежащих компании Chery. Конкретной моделью, запланированной к сборке, является Omoda S5, которая была представлена на рынке в мае. Однако этот седан временно покинет рынок и появится в качестве местной модели под другим брендом. Производство этой ребрендированной модели будет осуществляться на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Между тем, более спортивный вариант S5, известный как S5 GT, по-прежнему будет входить в модельный ряд Omoda, а поставки будут осуществляться из Китая в Россию.

Стратегия сотрудничества и производства

Если обе стороны успешно проведут переговоры о сборке седанов в Калуге, сотрудничество будет строиться по интригующей модели: Chery не будет напрямую участвовать в производстве автомобилей в России, но будет выступать в качестве поставщика машинокомплектов. Такая схема позволит компании выпускать автомобили на российском заводе под отечественным брендом, используя российские инвестиции, и при этом снизить риск вторичных санкций.

Ни Chery, ни новый владелец завода в Калуге, холдинг "Авилон", не прокомментировали эти слухи, оставляя место для дальнейших спекуляций и ожиданий в отрасли. Тем не менее, эти события указывают на заметные изменения в ландшафте автомобильного производства в России, когда китайские производители выходят на сцену через стратегические партнерства и сотрудничество.

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