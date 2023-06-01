Почему мотор вдруг резко может перестать прогреваться до рабочей температуры

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Погода может быть непредсказуемой, но когда речь идет о бензиновом двигателе, он должен быстро прогреваться даже при очень низких температурах, которые еще не наступили. В отличие от дизельных двигателей, которые достигают своей рабочей температуры под нагрузкой, бензиновые двигатели сталкиваются с другой проблемой. Автомобиль чувствует холод, расход топлива увеличивается, и вскоре термометр опускается ниже нуля.

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Что произойдет тогда? Мы ценим выносливость, но все имеет свои пределы. Пришло время выяснить, кто отвечает за нарушение температурных процессов под капотом. Система охлаждения оказывается важнейшим компонентом, напрямую влияющим на срок службы двигателя, который является самой дорогой частью любого автомобиля.

Сказка "греть или не греть" вращается вокруг простой истины: когда металл нагревается, он расширяется, позволяя компонентам и деталям достичь своего оптимального положения. Другими словами, чтобы двигатель функционировал должным образом, ему необходимо достичь рабочей температуры.

Преждевременное требование скорости и ускорения сродни приглашению к неприятностям; лучше подождать, пока указатель температуры поднимется, или ехать на низких оборотах. В качестве альтернативы можно использовать более частые обороты двигателя, если это соответствует вашим предпочтениям. Короче говоря, температура — это не то, к чему следует относиться легкомысленно.

Чтобы начать процесс выявления неисправности, важно начать с антифриза. Хотя он не гигроскопичен, вода имеет тенденцию накапливаться со временем, вызывая закупорку при закипании. Как правило, охлаждающую жидкость следует менять каждые три года, но жители городов часто не учитывают тот факт, что улицы и пробки создают суровые условия эксплуатации.

Следовательно, срок службы охлаждающей жидкости должен быть сокращен вдвое. Наряду с заменой охлаждающей жидкости крайне важно проверять всю систему на предмет утечек. Именно для этой цели охлаждающие жидкости окрашиваются в яркие цвета — любая трещина становится мгновенно заметной, как только жидкость начинает течь, даже если это всего лишь незначительная утечка.

Другим важнейшим диагностическим элементом является радиатор. Он должен равномерно распределять тепло по всей своей поверхности, а не только наполовину. Если радиатор нагревается неравномерно, он заслуживает внимания. Часто старые радиаторы могут выглядеть внешне целыми, но засориться изнутри. В идеале их следует заменить, но, учитывая нынешние непростые времена, их промывка может быть вполне приемлемым вариантом.

Последним фактором, который может продлить время прогрева двигателя, является термостат. Он функционирует в двух положениях — открытом и закрытом. Когда двигатель холодный, термостат направляет охлаждающую жидкость по малому контуру, а когда двигатель прогревается, он переключается на более широкий контур.

Система проста и состоит из датчика и клапана. Однако могут возникать неисправности, в результате которых клапан постоянно находится в одном положении. При закрытом термостате автомобиль будет перегреваться, а при открытом — потребуется значительное время для прогрева. Причиной неисправности может быть простой износ или скопление грязи и отложений в системе охлаждения. Замена охлаждающей жидкости имеет решающее значение для борьбы с накоплением отложений. Кроме того, может выйти из строя водяной насос, но его неисправность вы заметите сразу — либо по луже на асфальте, либо по визжащему звуку приводного ремня.

Неисправность системы охлаждения, будь то засорение радиатора, неисправный термостат или мусор в расширительном бачке, является основной причиной последующих проблем с двигателем. Как перегрев, так и длительная "холодная" работа приводят к одинаковым последствиям — поломке двигателя. Ремонт системы охлаждения значительно проще и экономичнее, чем капитальный ремонт двигателя. Если быть точным, то в несколько раз дешевле.

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