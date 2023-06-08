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Что будет, если воздушный фильтр не менять, а чистить

4:07
Авто

Влияние качества воздуха на работу двигателя нельзя недооценивать, поскольку оно существенно влияет на различные аспекты. Возьмем, к примеру, правильное сгорание топливной смеси, для которого необходимо значительно большее соотношение воздуха и топлива. Чтобы проиллюстрировать это, рассмотрим средний автомобиль, который потребляет пятнадцать кубических метров воздуха на 100 километров.

Что будет, если воздушный фильтр не менять, а чистить
Фото: avtodozorshop. ru/zamena-vozdusnogo-filtra-svoimi-rukami/

Теперь представьте последствия, если бы этот воздух попадал непосредственно в камеры сгорания, не проходя через фильтрующий элемент: пыль, грязь и даже мельчайшие частицы резины могли бы стать серьезной помехой как для двигателя, так и для финансов владельца автомобиля. Именно поэтому установка воздушного фильтра имеет решающее значение для сохранения здоровья силового агрегата любого автомобиля. Более того, он служит дополнительной целью снижения уровня децибел, создаваемых во впускном коллекторе, выступая в качестве своеобразного глушителя.

Что касается воздушных фильтров, то существуют различные типы, такие как

  • бескаркасные,
  • цилиндрические
  • или панельные

фильтры. В них используется элемент, обычно называемый фильтрующим материалом, который может состоять из нескольких слоев специально промасленной марли или синтетических волокон. Тем не менее, наиболее распространенным материалом, используемым для фильтрующего материала, является картон.

Периодичность замены воздушного фильтра зависит от условий эксплуатации и пробега. Как правило, рекомендуется менять фильтр раз в год. Однако если вы часто ездите по пыльным дорогам, замена фильтра должна производиться чаще. Кроме того, летом на фильтр ложится дополнительная задача по борьбе с пыльцой и пухом. Когда фильтр загрязняется и засоряется, его состояние становится легко заметным невооруженным глазом. По сути, осень является идеальным сезоном для замены фильтра.

Прежде чем углубиться в эту тему, важно понять, к каким последствиям может привести отсутствие замены воздушного фильтра. С одной стороны, воздух, поступающий в камеры сгорания, будет чище, поскольку засоренный фильтр обеспечивает лучшую защиту двигателя. Однако постепенно силовой агрегат будет задыхаться, что приведет к снижению производительности и увеличению расхода топлива. Следовательно, необходимо принять меры в отношении фильтра. Но нужно ли его заменять или можно очистить?

Безусловно, очистка фильтра является приемлемым вариантом. Некоторые автолюбители даже используют для этого керосин, бензин или мыльную воду. Однако они непреднамеренно допускают существенную ошибку в своей процедуре ухода за автомобилем. Фильтрующий элемент склонен впитывать влагу, в результате чего его поры расширяются при намокании. Поскольку картон не способен сохранять свою форму, он высыхает неравномерно, что приводит к появлению открытых ворот для прохода пыли и грязи. Таким образом, если вы решили почистить свой воздушный фильтр, убедитесь, что он остается сухим, используя для очистки сжатый воздух и воздушный компрессор.

Тем не менее, очистка сжатым воздухом дает лишь частичное решение проблемы. Она не обеспечивает эффекта глубокой очистки, оставляя значительную часть пор фильтра по-прежнему забитыми. Такой фильтр будет эффективно работать только в течение короткого периода времени, после чего снова потребует очистки.

Вместо этого мы настоятельно рекомендуем без раздумий распрощаться со старым фильтром и заменить его новым. Стоимость запасной части ничтожно мала, особенно по сравнению с расходами, которые понесет нерадивый владелец автомобиля, неоднократно пытаясь промыть воздушный фильтр, что в конечном итоге сделает его совершенно бесполезным.

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ЧТО будет ЕСЛИ вовремя НЕ ЗАМЕНИТЬ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР...
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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