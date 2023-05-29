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Toyota представляет возможный GR Prius

2:47
Авто

Toyota представила дразнящий взгляд на свой предстоящий автомобиль GR, дразня энтузиастов захватывающим изображением. Заманчивое изображение было представлено в пресс-релизе, рассказывающем о планах Toyota Gazoo Racing на престижное соревнование "24 часа Ле-Мана", известную платформу, где автоспортивное подразделение уже представляло захватывающие концепты. Хотя загадочный автомобиль на тизерном изображении окутан мраком, он дает тонкий намек на то, что это концепт, готовящийся к производству. Давайте углубимся в детали и раскроем его секреты!

Toyota представляет возможный GR Prius
Фото: primenewsprint. com/automobile/toyota-teases-possible-gr-prius-autoblog/

При увеличении изображения появляется интригующий элемент — плоский кронштейн, на который можно повесить передний номерной знак. Если бы это был специально построенный гоночный автомобиль, такой элемент был бы совершенно не нужен. Дальнейшее изучение изображения выявило отчетливые пятисторонние крышки датчиков, встроенные в передний бампер, зеркально отражающие те, что украшают совершенно новый Prius 2023 года.

Интересно, что это не первый раз, когда Toyota пропитывает Prius духом GR. На предыдущем поколении был установлен более грозный боди-кит, сопровождаемый значком GR. Однако, улучшения были в основном эстетическими, без существенных улучшений в плане производительности. Это было несколько скудное предложение как на дрэг-стрипе, так и с точки зрения визуальной привлекательности, оставляя мало места для преобразующей силы GR. Напротив, последняя итерация Prius может похвастаться стремительностью и элегантностью, что делает версию GR правдоподобным и логичным продолжением.

Было бы разумно не завышать наши ожидания, питая надежды на то, что в этот раз Toyota сможет значительно улучшить характеристики GR Prius. Тем не менее, несомненно, будет интересно увидеть, как Gazoo'd Prius облачится в свой усовершенствованный наряд. Четыре напористых дополнительных фары, безусловно, излучают агрессивную ауру, обещая бодрящее присутствие на дороге.

Отметьте в своем календаре время, когда с нетерпением ожидается презентация этого увлекательного автомобиля, приуроченная к захватывающему уикенду "24 часа Ле-Мана", запланированному на 10-11 июня. Пока Toyota готовится выставить на соревнования два гибридных гоночных автомобиля GR010, стремясь поддержать свою впечатляющую пятилетнюю победную серию, мы с нетерпением ждем представления их последнего шедевра GR.

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TEASED* Toyota's NEW Sports car is the GR Prius?!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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