Toyota представляет возможный GR Prius

2:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Toyota представила дразнящий взгляд на свой предстоящий автомобиль GR, дразня энтузиастов захватывающим изображением. Заманчивое изображение было представлено в пресс-релизе, рассказывающем о планах Toyota Gazoo Racing на престижное соревнование "24 часа Ле-Мана", известную платформу, где автоспортивное подразделение уже представляло захватывающие концепты. Хотя загадочный автомобиль на тизерном изображении окутан мраком, он дает тонкий намек на то, что это концепт, готовящийся к производству. Давайте углубимся в детали и раскроем его секреты!

Фото: primenewsprint. com/automobile/toyota-teases-possible-gr-prius-autoblog/

При увеличении изображения появляется интригующий элемент — плоский кронштейн, на который можно повесить передний номерной знак. Если бы это был специально построенный гоночный автомобиль, такой элемент был бы совершенно не нужен. Дальнейшее изучение изображения выявило отчетливые пятисторонние крышки датчиков, встроенные в передний бампер, зеркально отражающие те, что украшают совершенно новый Prius 2023 года.

Интересно, что это не первый раз, когда Toyota пропитывает Prius духом GR. На предыдущем поколении был установлен более грозный боди-кит, сопровождаемый значком GR. Однако, улучшения были в основном эстетическими, без существенных улучшений в плане производительности. Это было несколько скудное предложение как на дрэг-стрипе, так и с точки зрения визуальной привлекательности, оставляя мало места для преобразующей силы GR. Напротив, последняя итерация Prius может похвастаться стремительностью и элегантностью, что делает версию GR правдоподобным и логичным продолжением.

Было бы разумно не завышать наши ожидания, питая надежды на то, что в этот раз Toyota сможет значительно улучшить характеристики GR Prius. Тем не менее, несомненно, будет интересно увидеть, как Gazoo'd Prius облачится в свой усовершенствованный наряд. Четыре напористых дополнительных фары, безусловно, излучают агрессивную ауру, обещая бодрящее присутствие на дороге.

Отметьте в своем календаре время, когда с нетерпением ожидается презентация этого увлекательного автомобиля, приуроченная к захватывающему уикенду "24 часа Ле-Мана", запланированному на 10-11 июня. Пока Toyota готовится выставить на соревнования два гибридных гоночных автомобиля GR010, стремясь поддержать свою впечатляющую пятилетнюю победную серию, мы с нетерпением ждем представления их последнего шедевра GR.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

TEASED* Toyota's NEW Sports car is the GR Prius?!