Рост продаж пикапов в России: Исследование растущей тенденции

Неожиданным поворотом событий стало то, что продажи пикапов в России значительно выросли. Традиционно этот сегмент рынка не пользовался особой популярностью. Однако в апреле этого года он вырос в три раза по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, согласно данным "Авто Открытия". Хотя цифры все еще относительно скромные: продано 1 265 единиц вместо 445 в предыдущем году, эксперты связывают этот рост с более широким выбором вариантов благодаря импорту из Китая, США и Японии. Важно отметить, что рынок почти остановился в апреле 2022 года из-за ухода брендов и стремительного роста цен.

Фото: yandex.ru

Растущая популярность пикапов

Почти все модели пикапов, включая те, которые исчезли с официального авторынка, за последний год пережили рост продаж. УАЗ Пикап продолжает лидировать в рейтинге самых продаваемых пикапов, хотя ему все труднее удерживать свое господство. В апреле 286 покупателей выбрали UAZ Pickup, что на 133 процента больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Вплотную за ним следует Great Wall Poer с 232 проданными единицами, продемонстрировавший поразительный рост в 1060 процентов. На третьем месте находится параллельно импортируемый американский Dodge Ram с 144 проданными единицами и ростом в 115 процентов.

Японские пикапы также продемонстрировали рост продаж. Toyota Hilux был куплен 133 раза, что ознаменовало 90-процентный рост, а Mitsubishi L200 — 132 продажи, рост составил 71 процент. Ранее эти марки продавали в России от 2 500 до 3 000 пикапов в год, и очевидно, что объем серого импорта будет недостаточным для достижения подобных результатов.

Изучение других моделей

На шестом месте находится Great Wall Wingle с 116 проданными единицами, продемонстрировавший поразительный рост в 544 процента. Однако в последние месяцы его продажи приостановились. За ним следуют две китайские модели: JAC T6 с 97 проданными автомобилями, рост составил 362 процента, и DFM ZNA с 63 единицами. Следом идет Ford F-150 с 21 проданной единицей, что означает рост на 133 процента. Завершает десятку лидеров Toyota Tundra с 19 проданными единицами, рост составил 171 процент.

Другие модели пикапов продали менее 10 единиц. К ним относятся Ford Ranger, Jeep Gladiator, Hummer EV, Toyota Tacoma, GMC Sierra, Isuzu D-Max и JAC T8 Pro.

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