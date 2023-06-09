Почему нельзя заливать масло в масляный фильтр

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Заполнение масляного фильтра перед установкой его на двигатель для многих стало ритуалом. Водители тщательно заливают смазку в этот расходный материал и настоятельно советуют другим делать то же самое. Обычными аргументами являются: "я видел, как это делают в сервисном центре" или "так делал мой отец". И я буду делать то же самое.

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Есть и более серьезные аргументы. Некоторые говорят, что во время первоначального запуска двигателя "сухой" фильтр не выдерживает давления масла, в результате чего возникает воздушная пробка, которая может порвать фильтровальную бумагу. Другой аргумент заключается в том, что в течение нескольких секунд, необходимых фильтру для заполнения маслом, двигатель работает "всухую", что может привести к образованию задиров на стенках цилиндров. Само собой разумеется, это может постепенно привести к капитальному ремонту или замене двигателя.

Так нужно ли заливать масло в фильтр? Давайте обратимся за подсказкой к руководству пользователя. В подавляющем большинстве случаев там указано, что масло в фильтр заливать не следует. В крайнем случае, необходимо лишь смазать уплотнительное кольцо.

Кстати, сам фильтр при запуске двигателя не порвется. С одной оговоркой: если он качественный. Бывали случаи, когда деталь разбухала, а затем корпус трескался по шву. Однако причины были связаны не с воздушной пробкой или двигателем, а с поддельной деталью с неисправным перепускным клапаном. Любая некачественная подделка разорвалась бы при таких обстоятельствах.

Что касается работы двигателя "на сухую", давайте опровергнем этот аргумент. Дело в том, что при замене масла оно сливается не полностью. На трущихся поверхностях остается слой, который не исчезает. Поэтому при запуске двигателя трущиеся части остаются защищенными.

Кстати, очень неудобно заменять фильтр, когда он залит смазкой, тем более что он часто расположен сбоку силового агрегата. Другими словами, установить деталь, не пролив ее содержимое, просто невозможно. Поэтому не стоит тратить силы на ненужную работу. Двигатель и так будет в порядке. Самое главное — проверить уровень масла после процедуры. Он должен находиться между отметками Max и Min.

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