Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Пушилин объяснил, зачем Киев разрушил Каховскую ГЭС
Иран планирует создать газовый хаб совместно с Россией, Катаром и Туркменией
Белновости: Какие продукты не рекомендуется класть в холодильник
Аромат и острый вкус: чем хорош горец мелкоголовый
В Смоленской области пьяный водитель наехал на троих детей
Секретарь СНБО Данилов заявил, что контрнаступление Киева до сих пор не началось
Санкции работают, но как-то не так: Запад нанёс сильнейший удар по Индии
Производитель суррогатного сидра пытался уничтожить продукцию во время обыска
Конгрессмен от Демократической партии США ничего не знает о конфликте на Украине, но все равно поддерживает Киев

Как стиль вождения влияет на расход масла

3:11
Авто

На использование масла существенно влияет напористый метод вождения. Скорость движения демонстрирует прямую зависимость от расхода масла. Когда игла тахометра поднимается, расход масла, соответственно, увеличивается. Кроме того, качество смазочного материала также играет роль в расходе масла.

Как стиль вождения влияет на расход масла
Фото: архив

Это явление можно объяснить повышенной нагрузкой на силовой агрегат, что приводит к повышению температуры. Кроме того, следует учитывать особенности современных двигателей. Например, если выхлопная труба проходит рядом с картером, масло испытывает повышенную нагрузку, что напоминает дополнительный процесс "жарки".

Вследствие этого смазка разбавляется под воздействием тепла и легко попадает в камеры сгорания, где смешивается с топливом и впоследствии сгорает. Этот процесс приводит к образованию углеродистых отложений на свечах зажигания, а со временем может вызвать проблемы с катализатором. Однако углубление в этот вопрос требует отдельного обсуждения.

Поэтому, если вам доставляет удовольствие давить на педаль газа, рекомендуется использовать только высококачественное и дорогое масло. Такое масло лучше переносит большие нагрузки и перепады температур. Кроме того, воздержитесь от использования смазочных материалов с чрезмерно низкой вязкостью, особенно для старых двигателей. Такой подход гарантирует, что двигатель расходует масло независимо от вашего стиля вождения.

Езда на низких скоростях или вечные пробки также негативно сказываются на работе двигателя. В пробках двигатель нагревается, что приводит к дальнейшему разбавлению смазочного материала. Кроме того, городские скорости способствуют постепенному накоплению отложений в двигателе. В сочетании с нарушенным состоянием сальников и прокладок, которые могут присутствовать в подержанном автомобиле, это приводит к аналогичному, но меньшему расходу масла. Тем не менее, этот аспект привлекает многих, поскольку снижает необходимость частых проверок капота.

С другой стороны, двигатели с турбонаддувом традиционно считаются "потребителями масла". В этом случае стиль вождения оказывает минимальное влияние на расход масла. Поэтому разумно возить в багажнике емкость с маслом для дозаправки.

Так какой же стиль вождения следует выбрать? Смешанный! Спокойно ездить в городских условиях и разгонять двигатель до 3500 об/мин на открытых дорогах. Такой подход способствует самоочистке. Если же вы хотите полностью избежать проверки уровня масла под капотом, выбирайте автомобили с проверенными двигателями с естественным всасыванием. Например, Volvo 850 с 2,5-литровым двигателем или Opel Astra с 1,8-литровым двигателем. Эти двигатели не испытывают повышенного расхода масла при любых условиях движения, что позволяет ездить на них как энергично, так и неторопливо.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Большой расход масла. Почему двигатель жрет смазку? Основные причины. Просто о сложном
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Появилась фотография заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным

Владимир Зеленский собрал экстренное совещание, на котором присутствовал Залужный.

Зеленский показал фотографию заседания по Каховской ГЭС с главкомом ВСУ Залужным
Эндокринолог РФ Антонина Гуреева назвала три признака, что вы едите слишком много сахара
Врач перечислила три признака, которые указывают на переизбыток сахара в организме
Об опасности для почек препаратов, содержащих омепразол, пантопразол и другие вещества, предупредил Минздрав РФ
Полный провал: популярные бренды в России не смогли продать ни одной машины в мае 2023 года
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Киноляп или гениальная задумка: внимание зрителей приковал ковёр из фильма "Москва слезам не верит"
Поляки шокированы новыми возможностями туристов из РФ: "Непонятное решение"
ВСУ расстреляли свой же танк "Леопард" до неузнаваемости
ВСУ расстреляли свой же танк "Леопард" до неузнаваемости
Последние материалы
Иран планирует создать газовый хаб совместно с Россией, Катаром и Туркменией
Аромат и острый вкус: чем хорош горец мелкоголовый
В Смоленской области пьяный водитель наехал на троих детей
Секретарь СНБО Данилов заявил, что контрнаступление Киева до сих пор не началось
Санкции работают, но как-то не так: Запад нанёс сильнейший удар по Индии
Как стиль вождения влияет на расход масла
Производитель суррогатного сидра пытался уничтожить продукцию во время обыска
Конгрессмен от Демократической партии США ничего не знает о конфликте на Украине, но все равно поддерживает Киев
Захарова: переговоры России и Украины напрямую зависят от готовности Киева к обсуждению новых реалий
Ветеринар раскрыла нюансы подготовки домашнего питомца к выезду на природу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников