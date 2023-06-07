Как стиль вождения влияет на расход масла

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На использование масла существенно влияет напористый метод вождения. Скорость движения демонстрирует прямую зависимость от расхода масла. Когда игла тахометра поднимается, расход масла, соответственно, увеличивается. Кроме того, качество смазочного материала также играет роль в расходе масла.

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Это явление можно объяснить повышенной нагрузкой на силовой агрегат, что приводит к повышению температуры. Кроме того, следует учитывать особенности современных двигателей. Например, если выхлопная труба проходит рядом с картером, масло испытывает повышенную нагрузку, что напоминает дополнительный процесс "жарки".

Вследствие этого смазка разбавляется под воздействием тепла и легко попадает в камеры сгорания, где смешивается с топливом и впоследствии сгорает. Этот процесс приводит к образованию углеродистых отложений на свечах зажигания, а со временем может вызвать проблемы с катализатором. Однако углубление в этот вопрос требует отдельного обсуждения.

Поэтому, если вам доставляет удовольствие давить на педаль газа, рекомендуется использовать только высококачественное и дорогое масло. Такое масло лучше переносит большие нагрузки и перепады температур. Кроме того, воздержитесь от использования смазочных материалов с чрезмерно низкой вязкостью, особенно для старых двигателей. Такой подход гарантирует, что двигатель расходует масло независимо от вашего стиля вождения.

Езда на низких скоростях или вечные пробки также негативно сказываются на работе двигателя. В пробках двигатель нагревается, что приводит к дальнейшему разбавлению смазочного материала. Кроме того, городские скорости способствуют постепенному накоплению отложений в двигателе. В сочетании с нарушенным состоянием сальников и прокладок, которые могут присутствовать в подержанном автомобиле, это приводит к аналогичному, но меньшему расходу масла. Тем не менее, этот аспект привлекает многих, поскольку снижает необходимость частых проверок капота.

С другой стороны, двигатели с турбонаддувом традиционно считаются "потребителями масла". В этом случае стиль вождения оказывает минимальное влияние на расход масла. Поэтому разумно возить в багажнике емкость с маслом для дозаправки.

Так какой же стиль вождения следует выбрать? Смешанный! Спокойно ездить в городских условиях и разгонять двигатель до 3500 об/мин на открытых дорогах. Такой подход способствует самоочистке. Если же вы хотите полностью избежать проверки уровня масла под капотом, выбирайте автомобили с проверенными двигателями с естественным всасыванием. Например, Volvo 850 с 2,5-литровым двигателем или Opel Astra с 1,8-литровым двигателем. Эти двигатели не испытывают повышенного расхода масла при любых условиях движения, что позволяет ездить на них как энергично, так и неторопливо.

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