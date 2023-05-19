Новый седан Kia K8 с премиальными характеристиками прибывает в Россию

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На российском рынке появился долгожданный седан Kia K8. Эти южнокорейские автомобили премиум-класса официально дебютировали, предлагая ряд впечатляющих характеристик и опций для взыскательных автолюбителей.

Фото: www.elcarrocolombiano. com/autos-del-mundo/el-nuevo-kia-k8-2022-es-el-sucesor-del-cadenza-mas-sofisticado-y-elegante/

Премиальные характеристики и цены

Один из ведущих российских дилерских центров в настоящее время продает новый Kia K8 по цене от 5 960 000 российских рублей. По данным авторитетного издания "Российская газета", в наличии у дилера имеются совершенно новые модели 2023 года, включая комплектации Signature и Platinum. Седаны доступны с двумя вариантами силовых агрегатов мощностью от 198 до 300 лошадиных сил и предлагаются как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнении. Интерьер может похвастаться изысканным мастерством исполнения, в нем присутствуют акценты из натуральной кожи и дерева. В зависимости от уровня оснащения, цена модели может достигать 6 370 000 российских рублей.

Поразительный дизайн экстерьера

Kia K8 выделяется своим гладким кузовом в стиле фастбэк, безрамочной радиаторной решеткой с алмазным узором и узкой передней оптикой. Горизонтальные задние фонари и интегрированный спойлер еще больше подчеркивают динамичный внешний вид автомобиля. Внимание к деталям очевидно как внутри, так и снаружи, что делает Kia K8 поистине очаровательным седаном.

Роскошный интерьер и передовые технологии

Зайдите в салон K8, и вас встретит роскошь. Седан имеет обивку из кожи Nappa, дополненную акцентами из натурального дерева и металла. В список опций входят большой мультимедийный дисплей, селектор коробки передач в виде стильного переключателя и система климат-контроля с сенсорным управлением. Каждая деталь была тщательно продумана для создания изысканных и комфортных ощущений от вождения.

Мощные варианты двигателей и производительность

Kia K8 предлагается с двумя вариантами двигателей: 2,5-литровым мощностью 198 лошадиных сил и 3,5-литровым мощностью 300 лошадиных сил. Оба двигателя работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Силовой агрегат высшего уровня оснащается усовершенствованной системой полного привода, обеспечивающей улучшенную управляемость и тягу. Кроме того, седан оснащен передней подвеской MacPherson, что еще больше способствует его отличным характеристикам и комфорту при езде.

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ЛУЧШЕ ЛЕКСУСА МИХЕЕВА?! KIA K8