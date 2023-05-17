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Stellantis говорит Великобритании: измените условия Brexit или наблюдайте закрытие автомобильных заводов

2:56
Авто

По данным компании Stellantis, владельца таких известных автомобильных брендов, как Vauxhall, Peugeot, Citroen и Fiat, британским автозаводам грозит закрытие и последующая потеря множества рабочих мест, если соглашение о Brexit не будет оперативно пересмотрено. Это предупреждение Stellantis является последним в ряду опасений, высказанных автомобильной промышленностью после выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза.

Stellantis говорит Великобритании: измените условия Brexit или наблюдайте закрытие автомобильных заводов
Фото: https://www. counterpointresearch .com/zh-hans/stellantis-bets-big-with-e30-billion-investment-plan-ev-business/

Являясь третьим по величине автопроизводителем в мире по объему продаж, Stellantis заявила, что нынешняя сделка приведет к тому, что при экспорте электрических фургонов в Европу со следующего года, когда вступят в силу более строгие правила после Brexit, они будут облагаться тарифами. В своем обращении в комитет Палаты общин, изучающий перспективы развития индустрии электромобилей Великобритании, Stellantis подчеркнула, что если стоимость производства электромобилей в Великобритании станет неконкурентоспособной и непосильной, компания будет вынуждена свернуть производство.

Stellantis призвала правительство Великобритании провести переговоры с Европейским союзом о продлении действующих правил относительно поставок комплектующих до 2027 года, вместо первоначально запланированного изменения в 2024 году.

В ответ представитель правительства сообщил, что министр по делам бизнеса поднял этот вопрос перед ЕС. Между тем, министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил на мероприятии Британских торговых палат, что они намерены обеспечить сохранение в Великобритании мощностей по производству электромобилей.

Критическая проблема, стоящая перед британской автомобильной промышленностью, неразрывно связана с переходом на электромобили. Согласно торговой сделке, заключенной в ходе Brexit, к 2024 году 45% стоимости электромобиля, продаваемого в Европейском союзе, должно производиться либо в Великобритании, либо в ЕС, чтобы избежать тарифов. Однако проблема заключается в том, что аккумуляторные батареи могут составлять до половины стоимости нового EV, а транспортировка батарей на большие расстояния является дорогостоящей и громоздкой.

С момента выхода Великобритании из ЕС в конце 2020 года эксперты постоянно предупреждают, что страна должна создать несколько гигафабрик по производству аккумуляторов для EV, иначе она рискует потерять значительную часть своей автомобильной промышленности. В настоящее время только японская компания Nissan имеет небольшой завод по производству электронных аккумуляторов в Сандерленде, а планы по строительству второго завода находятся в стадии реализации.

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Should Canada still be worried about new Buy American rules? | CTV's Question Period
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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