Небо — это предел с новой услугой Range Rover SV Bespoke

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Компания Land Rover завоевала репутацию производителя роскошных внедорожников высшего класса, способных преодолевать бездорожье. Однако компания поднимает свою приверженность премиальному брендингу на новую высоту, предлагая эксклюзивные услуги по индивидуализации Range Rover Autobiography и SV.

Фото: wylsa. com/land-rover-obnovila-range-rover-sdelav-ego-eshhyo-bolee-roskoshnym/

Представляем программу Range Rover SV Bespoke, которая предлагает покупателям широкий выбор вариантов. Она включает впечатляющий выбор из 391 материала интерьера и ошеломляющих 230 цветов краски. Чтобы удовлетворить индивидуальные предпочтения, Land Rover даже предложит услугу подбора по образцу, подобную востребованной и дорогой опции Porsche Paint to Sample (PTS). Если этого недостаточно, покупатели смогут украсить свой автомобиль значками из 24-каратного золота, а также персонализированной вышивкой и отделкой салона.

Land Rover призывает покупателей раскрыть свой творческий потенциал и изучить различные варианты и темы персонализации. Однако для тех, кому этот процесс покажется непосильным, автопроизводитель предоставляет ряд шаблонов, которые помогут начать работу над дизайном. Эта уникальная программа доступна через UK SV Bespoke Commissioning Suite, некоторые дилерские центры и онлайн-платформу.

Помимо практически безграничных возможностей, предлагаемых программой "под заказ", покупатели могут выбрать один из множества вариантов силовых агрегатов, доступных в комплектациях Autobiography и SV. Отделка Autobiography предлагает выбор между гибридным рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 534 лошадиные силы и 4,4-литровым V8 мощностью 523 лошадиные силы. С другой стороны, отделка SV может похвастаться мощным V8, который производит впечатляющие 606 лошадиных сил и 553 фунт-фут крутящего момента.

Из-за множества вариантов и переменных, участвующих в процессе индивидуализации, сложно определить точную окончательную цену Range Rover, сделанного на заказ. В качестве примера, выбор цвета краски SV Bespoke на более низких уровнях отделки влечет за собой дополнительные расходы в размере 8 450 долларов. Следовательно, можно предположить, что цвет, выполненный на заказ, значительно превысит эту цену.

Независимо от конкретных дополнений, важно отметить, что эти роскошные внедорожники стоят недешево. Стартовая цена комплектации SV составляет 234 000 долларов, что не оставляет места для ожиданий доступности. Между тем, покупатели Autobiography могут рассчитывать на ценник в $168 400, что вряд ли можно назвать выгодной сделкой. Даже "базовый" Range Rover SE начинается от 107 400 долларов, что подтверждает его статус шестизначного роскошного автомобиля, как бы вы на него ни смотрели.

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New Range Rover – New SV Bespoke service / The ultimate in modern luxury