Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Stellantis говорит Великобритании: измените условия Brexit или наблюдайте закрытие автомобильных заводов
Белоруссия выпустит собственный автомобиль из российских деталей: развитие отечественной автомобильной промышленности
Педиатр Котова рассказала, почему дети становятся жертвами анорексии
Марков о новых уступках России Западу: Это очередной "жест доброй воли"
В вагонах австрийского электропоезде "Брегенц-Вена" крутили речи Гитлера
"В ближайшее время": Пригожин озвучил сроки взятия Бахмута
2024 Lexus LC 500 исправляет свою самую большую проблему с помощью новой мультимедийной системы
BMW только что показала электрическую лодку на Каннском кинофестивале
Американский эксперт Тайлер Роговей прокомментировал уничтожение "Кинжалом" ЗРК Patriot в Киеве

Небо — это предел с новой услугой Range Rover SV Bespoke

3:16
Авто

Компания Land Rover завоевала репутацию производителя роскошных внедорожников высшего класса, способных преодолевать бездорожье. Однако компания поднимает свою приверженность премиальному брендингу на новую высоту, предлагая эксклюзивные услуги по индивидуализации Range Rover Autobiography и SV.

Небо — это предел с новой услугой Range Rover SV Bespoke
Фото: wylsa. com/land-rover-obnovila-range-rover-sdelav-ego-eshhyo-bolee-roskoshnym/

Представляем программу Range Rover SV Bespoke, которая предлагает покупателям широкий выбор вариантов. Она включает впечатляющий выбор из 391 материала интерьера и ошеломляющих 230 цветов краски. Чтобы удовлетворить индивидуальные предпочтения, Land Rover даже предложит услугу подбора по образцу, подобную востребованной и дорогой опции Porsche Paint to Sample (PTS). Если этого недостаточно, покупатели смогут украсить свой автомобиль значками из 24-каратного золота, а также персонализированной вышивкой и отделкой салона.

Land Rover призывает покупателей раскрыть свой творческий потенциал и изучить различные варианты и темы персонализации. Однако для тех, кому этот процесс покажется непосильным, автопроизводитель предоставляет ряд шаблонов, которые помогут начать работу над дизайном. Эта уникальная программа доступна через UK SV Bespoke Commissioning Suite, некоторые дилерские центры и онлайн-платформу.

Помимо практически безграничных возможностей, предлагаемых программой "под заказ", покупатели могут выбрать один из множества вариантов силовых агрегатов, доступных в комплектациях Autobiography и SV. Отделка Autobiography предлагает выбор между гибридным рядным шестицилиндровым двигателем мощностью 534 лошадиные силы и 4,4-литровым V8 мощностью 523 лошадиные силы. С другой стороны, отделка SV может похвастаться мощным V8, который производит впечатляющие 606 лошадиных сил и 553 фунт-фут крутящего момента.

Из-за множества вариантов и переменных, участвующих в процессе индивидуализации, сложно определить точную окончательную цену Range Rover, сделанного на заказ. В качестве примера, выбор цвета краски SV Bespoke на более низких уровнях отделки влечет за собой дополнительные расходы в размере 8 450 долларов. Следовательно, можно предположить, что цвет, выполненный на заказ, значительно превысит эту цену.

Независимо от конкретных дополнений, важно отметить, что эти роскошные внедорожники стоят недешево. Стартовая цена комплектации SV составляет 234 000 долларов, что не оставляет места для ожиданий доступности. Между тем, покупатели Autobiography могут рассчитывать на ценник в $168 400, что вряд ли можно назвать выгодной сделкой. Даже "базовый" Range Rover SE начинается от 107 400 долларов, что подтверждает его статус шестизначного роскошного автомобиля, как бы вы на него ни смотрели.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

New Range Rover – New SV Bespoke service / The ultimate in modern luxury
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ

Чеченский боевик, который воевал на стороне Украины, убил спецназовцев ВСУ. Так он отомстил за "Ахмат".

Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
"Турпром": в Анталии туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
ВСУ подогнали танк к границе с Россией и выпустили 12 снарядов
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Мощный удар: "Калибры" разрушили завод ВСУ под Николаевом
Мощный удар: "Калибры" разрушили завод ВСУ под Николаевом
Последние материалы
18 мая: Первая жертва инквизиции, Дракула и День музеев
Педиатр Котова рассказала, почему дети становятся жертвами анорексии
Марков о новых уступках России Западу: Это очередной "жест доброй воли"
В вагонах австрийского электропоезде "Брегенц-Вена" крутили речи Гитлера
"В ближайшее время": Пригожин озвучил сроки взятия Бахмута
2024 Lexus LC 500 исправляет свою самую большую проблему с помощью новой мультимедийной системы
Небо — это предел с новой услугой Range Rover SV Bespoke
BMW только что показала электрическую лодку на Каннском кинофестивале
Американский эксперт Тайлер Роговей прокомментировал уничтожение "Кинжалом" ЗРК Patriot в Киеве
Ram 1500 Rebel Havoc edition — это немного дежавю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников