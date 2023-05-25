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Почему вибрации двигателя могут быть нормальным явлением

3:04
Авто

"Плавающий дефект" наблюдается в основном в бюджетных автомобилях, оснащенных небольшими двигателями, с чем их владельцы сталкиваются на собственном опыте. Пример этой отличительной особенности можно найти в моделях Peugeot, таких как 208, где трехцилиндровые двигатели были предметом такого раздражения. Однако в ответ на недовольство покупателей ведется постоянная доработка этих двигателей.

Почему вибрации двигателя могут быть нормальным явлением
Фото: https://as-152.ru/

Инженеры активно модифицируют опорную конструкцию, дорабатывают балансировочный вал и принимают различные меры для решения проблемы. Несмотря на заметное улучшение ситуации со временем, полностью устранить проблему пока не удалось.

Интересно, что даже владельцы современных кроссоверов, например, Chevrolet Trailblazer или Geely Coolray, могут столкнуться с некоторыми "толчками" в своих автомобилях. Стоит отметить, однако, что им нет необходимости спешить в сервисный центр, поскольку эта своеобразная "аритмия" считается нормальной конструктивной особенностью и не вызывает беспокойства.

Подобные симптомы могут проявляться и у подержанных автомобилей, оснащенных автоматизированными механическими коробками передач, такими как Volkswagen DSG. В этом случае первопричина кроется в устаревшем программном обеспечении трансмиссии, что приводит к нестабильному поведению. Тем не менее, важно подчеркнуть, что сам блок трансмиссии остается в идеальном рабочем состоянии.

Переходя к автоматическим версиям иностранных автомобилей, стоит упомянуть Mercedes A-Class. В условиях перегруженного движения незначительные рывки и легкие толчки во время движения следует рассматривать как показатели нормальной работы. Тот же принцип применим и к менее распространенным в России моделям B-класса.

Автомобили Mercedes, оснащенные автоматическими коробками передач, отличаются определенной идиосинкразией. При активации режима Eco включается "плавающий" режим, направленный на снижение расхода топлива.

В этом режиме автоматическая трансмиссия переходит в "нейтральное" состояние, когда автомобиль остается неподвижным в режиме D в течение длительного времени, что впоследствии приводит к появлению вибраций. Однако важно отметить, что немецкие автомобили не подвержены этому явлению, что обеспечивает их владельцам душевное спокойствие.

И, наконец, общий совет: записываться на сервисное обслуживание следует только в том случае, если рывки сопровождаются другими симптомами. Например, если двигатель начинает неравномерно работать на холостом ходу, увеличивается расход топлива, появляются подозрительные шумы или на приборной панели загораются предупреждающие лампы. Эти признаки обычно указывают на реальные проблемы, в то время как легкая "аритмия" часто является не более чем технической особенностью.

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ПРИЧИНЫ ВИБРАЦИЙ АВТОМОБИЛЯ на Холостом Ходу ! Диагностика вибраций на КУЗОВ своими силами
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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