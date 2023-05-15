Опытные водители ездят по большим лужам, чтобы помочь своему автомобилю

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Весна — сезон, когда автомобили сталкиваются с различными техническими проблемами, особенно вызванными агрессивными противогололедными реагентами.

Фото: dailyhive .com/vancouver/vancouver-driver-apologizes-for-splashing-couple-puddle-2019

В зимний период химические реакции, такие как окисление металла, происходят медленнее в силу естественных законов.

При повышении температуры коррозия становится более активной, что приводит к явлению, известному как "ой, машина заржавела за зиму", хотя на самом деле она накопила соль на своем кузове, образуя оранжевые пятна на краске, когда температура поднимается выше нуля.

К сожалению, как только этот процесс начинается, принимать меры уже поздно. Чтобы предотвратить эту проблему, необходимо удалить осевшую на кузове соль, которую можно смыть на автомойке. Однако этого недостаточно.

Самая серьезная угроза коррозии находится под автомобилем, и очистить ее можно и без посещения специализированной мойки. Весна приносит внушительные лужи талой воды, которые образуются из-за проблем с ливневой канализацией, а теплый дождь, падающий на сугробы, вызывает наводнения.

Проезжая по таким лужам на приличной скорости, вода, стекающая с колес, смывает зимние солевые отложения с самых труднодоступных уголков днища, освобождая его от коррозионного налета.

Настоятельно рекомендуется чаще проезжать по таким лужам весной, но при этом необходимо соблюдать определенные правила.

Во-первых, не стоит этого делать, если брызги от колес автомобиля могут попасть на пешехода.

Во-вторых, уровень воды в подходящем для таких процедур "пруду" не должен доходить до нижнего края бампера, чтобы его не сорвало волной.

И наконец, перед проведением "скоростной мойки" днища проверьте состояние асфальта на дне лужи, чтобы убедиться, что там нет больших выбоин или открытых канализационных люков, которые могут нанести ущерб.

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