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Двигатель автомобиля нужно мыть осторожно

2:40
Авто

Смесь песка, соли и различных технологических жидкостей, от пролитого антифриза до вытекшего масла, покрывает двигатель толстым слоем грязи, которая может препятствовать его охлаждению. В результате двигатель вынужден работать при аномально высоких температурах, что в конечном итоге может сократить срок его службы.

Двигатель автомобиля нужно мыть осторожно
Фото: архив

Соедините это с обязательными пробками, и вы получите рецепт перегрева, который приведет к поломке двигателя. Вы действительно хотите рисковать?

Чистка и полировка под капотом — необходимые задачи, но автомойка — не место для этого. Вода под высоким давлением может смыть грязь, а также электрические контакты и последние остатки жизни генератора. Даже защитные пакеты не помогут предотвратить повреждение высоковольтных проводов и катушек.

Если повреждение произошло, вам придется отвезти машину в сервисный центр, а не пытаться починить ее самостоятельно. Очистка двигателя — это медленный и методичный процесс, требующий достаточно свободного времени. И когда дело доходит до очистки двигателя вашего автомобиля, никто не сможет сделать это лучше, чем вы, владелец автомобиля.

При очистке двигателя помните, что делать это нужно, когда он теплый, но не слишком горячий или холодный. Перед началом работы подождите, пока указатель температуры не оторвется от земли и не коснется первого деления. Вам не нужно модное оборудование, такое как струи воды или ведра. Просто используйте влажную тряпку с мыльной пеной для очистки от первичной грязи, вытрите ее насухо и осмотрите результат.

Чтобы избавиться от утечек жидкости, лучше всего использовать специальные составы или очистители тормозов. Они не повредят основные компоненты двигателя и быстро испаряются. Удобный совет для предотвращения заливания контактов — залить все уязвимые места проникающей смазкой. Образующаяся масляная пленка удержит воду от попадания на провода.

Чтобы добиться идеально чистого двигателя, требуется либо терпение и упорный труд, которые могут утомить любого, либо парогенератор. Его можно одолжить, взять напрокат или даже купить.

На китайских сайтах есть довольно много доступных вариантов, которые подходят для домашнего использования и принесут много радости. Парогенератор быстро и эффективно удаляет грязь, легко справляется со сложными участками и имеет тонкое сопло, позволяющее направлять пар именно туда, куда нужно.

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Безопасная МОЙКА двигателя своими руками ENG SUB
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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