Зубная паста в автомобиле: какое ей применение

1:51 Your browser does not support the audio element. Авто

С изменением времени года меняются и сопутствующие проблемы. Весна приносит с собой своеобразную смесь пыли и мусора, оставшихся после зимнего сезона, а также рои насекомых, которые прилипают к лобовому стеклу вашего автомобиля, делая его невозможным для обзора.

Фото: архив

Обычные средства, такие как стеклоочистители и антифриз, не могут удалить этих постоянных насекомых, и теперь требуются специальные чистящие составы, которые могут быть дорогими и труднодоступными, особенно если вы находитесь в длительной поездке или на отдаленной даче.

Интересно, что эта проблема не нова, и даже великие писатели, такие как Пушкин, затрагивали ее в своих произведениях.

В то время как современные решения связаны с использованием агрессивных растворителей и химикатов, старый добрый способ очистки лобового стекла прост и эффективен, для него требуется только легкодоступный мягкий абразив — зубная паста!

Тип зубной пасты не имеет значения, она может быть дешевой, просроченной или даже замороженной. После мытья лобового стекла и удаления большей части грязи вам понадобится только мягкая ткань и немного зубной пасты. Нанесите зубную пасту на стекло, дайте ей высохнуть, а затем вытрите круговыми движениями.

Менее чем через 20 минут вы получите идеально чистое лобовое стекло, не тратя много денег на дорогие чистящие средства.

Однако будьте осторожны, не используйте зубную пасту на других частях автомобиля, так как она может легко оставить царапины. Хотя может показаться заманчивым попробовать ее на фарах, крыльях или капоте, помните, что зубная паста — это не грубая сила, а кузов автомобиля легче очистить обычными методами.

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