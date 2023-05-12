Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Онколог Черёмушкин предупредил о виде рака, который может развиться очень быстро
Певец Витас изменился до неузнаваемости: брутал с бородой и грудой мышц
Военкор Коц связал задержку наступления ВСУ с ударами ВКС РФ по украинским резервам
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится в Россию и Украину для урегулирования кризиса
Борзенко: Украина легко сможет ударить британскими ракетами Storm Shadow по Смоленску и Ростову
Фигуристка Оксана Домнина подтвердила, что Роман Костомаров продолжает лечение в "Коммунарке"
Виновник пожара в садах задержан в Озёрске
В Нижнем Тагиле суд не освободил супругов, обвиняемых в продаже ВСУ чертежей с "Уралвагонзавода"
Кабмин не поддержал освобождение от частичной мобилизации для неслуживших граждан РФ

Зубная паста в автомобиле: какое ей применение

1:51
Авто

С изменением времени года меняются и сопутствующие проблемы. Весна приносит с собой своеобразную смесь пыли и мусора, оставшихся после зимнего сезона, а также рои насекомых, которые прилипают к лобовому стеклу вашего автомобиля, делая его невозможным для обзора.

Зубная паста в автомобиле: какое ей применение
Фото: архив

Обычные средства, такие как стеклоочистители и антифриз, не могут удалить этих постоянных насекомых, и теперь требуются специальные чистящие составы, которые могут быть дорогими и труднодоступными, особенно если вы находитесь в длительной поездке или на отдаленной даче.

Интересно, что эта проблема не нова, и даже великие писатели, такие как Пушкин, затрагивали ее в своих произведениях.

В то время как современные решения связаны с использованием агрессивных растворителей и химикатов, старый добрый способ очистки лобового стекла прост и эффективен, для него требуется только легкодоступный мягкий абразив — зубная паста!

Тип зубной пасты не имеет значения, она может быть дешевой, просроченной или даже замороженной. После мытья лобового стекла и удаления большей части грязи вам понадобится только мягкая ткань и немного зубной пасты. Нанесите зубную пасту на стекло, дайте ей высохнуть, а затем вытрите круговыми движениями.

Менее чем через 20 минут вы получите идеально чистое лобовое стекло, не тратя много денег на дорогие чистящие средства.

Однако будьте осторожны, не используйте зубную пасту на других частях автомобиля, так как она может легко оставить царапины. Хотя может показаться заманчивым попробовать ее на фарах, крыльях или капоте, помните, что зубная паста — это не грубая сила, а кузов автомобиля легче очистить обычными методами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Авто Лайфхак с зубной пастой Правда или Бред
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Неожиданную причину исчезновения генералов назвали эксперты

Залужный и Сырский, возможно, активно заняты подготовкой к наступлению.

МК: Кнутов проинформировал о новой версии пропажи главкома ВСУ Валерия Залужного
SA: большинство смертей в пандемию COVID-19 были вызваны совсем другой инфекцией
Большинство смертей в пандемию были вызваны другой инфекцией — учёные
Контрнаступление ВСУ началось — военкор Поддубный
Танки ВСУ идут по объездной Харькова к границе с Россией
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Военные сборы проводятся на случай мобилизации — генерал-майор Липовой
США делают борьбу с обходом санкций Россией главной целью в экономической войне
Цены на туры в Турцию резко упали
Цены на туры в Турцию резко упали
Последние материалы
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй отправится в Россию и Украину для урегулирования кризиса
Борзенко: Украина легко сможет ударить британскими ракетами Storm Shadow по Смоленску и Ростову
Фигуристка Оксана Домнина подтвердила, что Роман Костомаров продолжает лечение в "Коммунарке"
Виновник пожара в садах задержан в Озёрске
В Нижнем Тагиле суд не освободил супругов, обвиняемых в продаже ВСУ чертежей с "Уралвагонзавода"
Выращиваем капусту: главные правила получения качественного урожая
Кабмин не поддержал освобождение от частичной мобилизации для неслуживших граждан РФ
В Белоруссии водитель грузовика со взрывчаткой попытался напасть на военных
Участники "Евровидения-2023" из Хорватии со сцены потребовали остановить конфликт на Украине
Георгий Жуков после войны: советские власти не исполнили последнюю волю маршала
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников