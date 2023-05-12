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Как лучше ставить машину во дворе

2:21
Авто

Прежде чем мы погрузимся в тонкости и нюансы парковки автомобиля, давайте начнем с предостережения: всегда будьте внимательны к тому, что вокруг вас! Независимо от того, как и где вы паркуетесь, сначала посмотрите вверх!

Как лучше ставить машину во дворе
Фото: https://liter.kz/

Никогда не знаешь, когда масса снега или сосулек может обрушиться на ваш автомобиль, оставив его сильно поврежденным и не подлежащим восстановлению. Это сокрушительный опыт, и не самый лучший!

Но это не единственная опасность, таящаяся снаружи. Есть еще снегоуборочная техника, которая убирает снег, но может легко превратить ваш автомобиль в сугроб, оставляя его уязвимым для столкновения с лопатой или щеткой снегоуборочной машины. Ай!

И это еще не все, друзья! Снегоуборщики также могут использовать ваш автомобиль в качестве импровизированного места хранения лопат, потенциально повреждая провода лямбда-зонда или разбивая их вдребезги. 

Теперь перейдем к главному вопросу: как парковать автомобиль? Лицом вперед или назад? Первый вариант кажется предпочтительным, так как в этом случае легче запустить двигатель, когда аккумулятор разряжен как гвоздь. Кроме того, гораздо удобнее получить доступ к аккумулятору под капотом, а не в багажнике.

Но подождите, это еще не все. Парковка вперед также означает меньше головной боли при буксировке в случае серьезной поломки. А кому нужны лишние головные боли, особенно по утрам?

Достаточно сложно очистить окна от снега, не беспокоясь о том, что можно сбить пешехода, который может быть невидимым из-за замерзших датчиков парковки, которые продолжают пищать как сумасшедшие. 

Кстати, о пешеходах: прежде чем припарковать машину, внимательно осмотрите место, где вы хотите припарковаться. Нет ли там обледенелых участков, которые могут затруднить движение автомобиля утром? Если да, то припаркуйте его так, чтобы ведущие колеса стояли на снегу или асфальте, а не на льду.

Поверьте, это избавит вас от необходимости умолять соседей подтолкнуть машину. В конце концов, лед и автомобиль плохо сочетаются, как масло и вода или снег и лопата.

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Параллельная парковка. Все секреты!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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