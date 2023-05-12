Трещина на фарах: как починить за небольшие деньги

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Передвижение по коварным российским дорогам — занятие не для слабонервных. Скользкая поверхность и темнота — это норма, а небрежное отношение водителей к обслуживанию шин только усиливает опасность.

Фото: https://ukr.media/

Даже самый привередливый автомобилист не может контролировать безрассудное поведение других, что приводит к большому количеству аварий на стареющем и незастрахованном автопарке страны.

Ремонт автомобилей в России — сложная задача, особенно когда речь идет о фарах. Царапины и сломанные крепления можно устранить, но если в стекле или корпусе фары есть дыра, единственным вариантом является замена.

К сожалению, стоимость новых фар непомерно высока и зачастую недоступна для многих. Китайские подделки могут быть вариантом, но они не всегда идеально подходят для каждой модели.

На помощь приходит находчивое российское население, которое славится своей способностью решать проблемы с помощью всего, что есть под рукой.

Благодаря их изобретательности теперь существует рынок для создания запасных частей для поврежденных фар, используя пластик и здоровую порцию синей изоленты. Это породило сообщество энтузиастов, которые предлагают свои услуги за разумную плату, значительно снижая стоимость ремонта.

Преимущества обращения к таким домашним мастерам очевидны: стоимость новой фары для Kia Sorento XM FL может достигать 82 000 рублей, в то время как б/у фара стоит сущие копейки — 35 000 рублей.

Стоимость замены стекла и корпуса составляет всего около 8 500 рублей, если воспользоваться услугами квалифицированного мастера, что является гораздо более доступным решением.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Как бесплатно восстановить фары из любого состояния. Удаление глубоких царапин на пластиковых фарах.