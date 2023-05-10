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Как правильно водить, чтобы продлить жизнь своему автомобилю

2:35
Авто

В современном мире, где запасные части в дефиците, наличие хороших навыков вождения становится как никогда важным. Это может помочь вам сэкономить много денег в долгосрочной перспективе.

Как правильно водить, чтобы продлить жизнь своему автомобилю
Фото: https://ukr.media/

Например, плавное ускорение и отказ от доведения оборотов двигателя до красной зоны может значительно продлить срок службы газораспределительного механизма двигателя.

Таким образом, ремень и его ролики не подвергаются чрезмерным нагрузкам, что предотвращает появление трещин на поверхности ремня и позволяет роликам работать спокойно, не расшатываясь.

Интересно отметить, что ремни российских автомобилей служат примерно 60 000 километров, в то время как у иномарок этот срок достигает 80 000 километров. Не перегружая силовой агрегат, вы можете отсрочить дорогостоящую замену деталей.

Кто знает, может быть, к тому времени, когда кризис закончится, необходимость в замене деталей вообще отпадет.

Еще одна привычка, которой следует избегать, — езда по лужам. Вода может попасть на приводной ремень или даже залить механизм гидроусилителя руля, что приведет к дорогостоящей замене деталей.

Аналогично, слишком быстрое прохождение поворотов может привести к повреждению сайлент-блоков передней и задней подвески. К сожалению, некоторые модели этих ранее недорогих деталей уже не выпускаются, и их замена может оказаться непростой задачей.

Изучение правил преодоления неровностей на скорости также может помочь продлить срок службы деталей подвески. Подъезжать к ним следует под небольшим углом, а не под прямым.

Таким образом, вес автомобиля, падающий на переднюю ось, поднимается сначала на одно колесо, а затем на другое, слегка растягивая весь процесс во времени. Это снижает нагрузку на детали подвески, тем самым откладывая дорогостоящий ремонт.

Наконец, важно не идти на компромисс с качеством топлива. Низкокачественный бензин может засорить инжекторы, свечи зажигания и топливные фильтры, что приведет к дорогостоящей замене.

Также самоочищение двигателя и продление срока службы его деталей может помочь, хотя и редко, ездить на автомобиле по ровной проселочной дороге на высокой скорости. Помните, что хорошие навыки вождения имеют решающее значение в сегодняшних реалиях, когда запасные части дефицитны и дороги.

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Рынок запчастей, март 2023.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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