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Ошибки, которые могут совершить водители перед началом движения

1:32
Авто

Жизнь в больших городах может быть суматошной, и безопасность часто остается без внимания. Как часто вы проверяете свой автомобиль перед выездом на дорогу? Большинство автовладельцев не осматривают свои машины, но это может привести к неприятностям в будущем.

Ошибки, которые могут совершить водители перед началом движения
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Речь идет не только о царапинах и вмятинах — изношенные детали могут стать причиной серьезных проблем. Например, соединительные трубы, колпачки, прокладки и крышки могут ослабнуть из-за вибраций, что приведет к проблемам с двигателем. Не забывайте и о колесах — спущенные и недокачанные шины могут стать причиной аварии.

Содержать автомобиль в чистоте также важно, особенно в межсезонье, когда грязь и грязь с дороги могут помешать обзору. Грязный автомобиль представляет опасность не только для вас, но и для других водителей на дороге. Поэтому перед поездкой обязательно протрите номерные знаки, фары, зеркала и стекла.

Наконец, прогрев автомобиля необходим, особенно зимой. Масло должно распространиться по двигателю и трансмиссии, чтобы предотвратить повреждения, но следует избегать резких ускорений. Металл и масло могут деформироваться при сильных морозах, поэтому очень важно заботиться о своем автомобиле. Помните, что осмотр вашего автомобиля и принятие профилактических мер может спасти вас от дорогостоящего ремонта и потенциально опасных ситуаций.

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Давление в Шинах от R13 до R18
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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