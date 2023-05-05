Рекордные продажи Lada Granta в апреле: лучший результат за последние 12 лет

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В апреле АвтоВАЗ, крупнейший производитель автомобилей в России, продал рекордное количество автомобилей Lada Granta. Российские покупатели приобрели почти 20 000 автомобилей Granta, что является самым высоким показателем продаж за последние 12 лет.

Фото: wikipedia.org

АвтоВАЗ объявил, что во втором весеннем месяце его дилеры продали 27 635 автомобилей Lada, включая легковые и коммерческие автомобили. Это на 225% больше, чем в прошлом году, но сравнение проводится с низкой базой продаж апреля 2022 года.

Продажи также выросли на 18,4% по сравнению с мартом 2023 года. Среди всех моделей Lada, Granta показала наилучшие результаты, установив абсолютный рекорд продаж за всю свою историю.

Lada Granta, самая дешевая модель Lada, была продана в апреле в количестве 19 899 единиц. По сравнению с апрелем 2022 года продажи подскочили более чем в семь раз, или на 665,9%, и выросли на 22,4% по сравнению с мартом 2023 года. АвтоВАЗу удалось продать такое большое количество автомобилей Granta за один месяц впервые с момента запуска модели в 2011 году.

Другие модели Lada, которые в настоящее время производятся и продаются автогигантом, также демонстрируют рост спроса. Например, классическая Niva Legend нашла 3 391 покупателя, что на 25,5% больше результата марта 2023 года и на 358,9% больше показателя апреля 2022 года. Чуть лучше продается Niva Travel — ее выбрал 3 891 россиянин (+4,6% по сравнению с прошлым месяцем и +223,7% по сравнению с апрелем прошлого года).

В ближайшее время ожидается начало продаж "новой" Lada Vesta с приставкой NG. Флагманская модель отличается измененным дизайном и расширенным списком оборудования. Первоначально она будет доступна только с 90-сильным восьмиклапанным двигателем, а 16-клапанный двигатель будет добавлен в июне.

В то же время АвтоВАЗ пообещал, что Vesta будет значительно дешевле, чем ожидалось, и взял под особый контроль сообщения о дефектах, как от дилеров, так и от покупателей.

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