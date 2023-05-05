Рекордные продажи Lada Granta в апреле: лучший результат за последние 12 лет

В апреле АвтоВАЗ, крупнейший производитель автомобилей в России, продал рекордное количество автомобилей Lada Granta. Российские покупатели приобрели почти 20 000 автомобилей Granta, что является самым высоким показателем продаж за последние 12 лет.
АвтоВАЗ объявил, что во втором весеннем месяце его дилеры продали 27 635 автомобилей Lada, включая легковые и коммерческие автомобили. Это на 225% больше, чем в прошлом году, но сравнение проводится с низкой базой продаж апреля 2022 года.
Продажи также выросли на 18,4% по сравнению с мартом 2023 года. Среди всех моделей Lada, Granta показала наилучшие результаты, установив абсолютный рекорд продаж за всю свою историю.
Lada Granta, самая дешевая модель Lada, была продана в апреле в количестве 19 899 единиц. По сравнению с апрелем 2022 года продажи подскочили более чем в семь раз, или на 665,9%, и выросли на 22,4% по сравнению с мартом 2023 года. АвтоВАЗу удалось продать такое большое количество автомобилей Granta за один месяц впервые с момента запуска модели в 2011 году.
Другие модели Lada, которые в настоящее время производятся и продаются автогигантом, также демонстрируют рост спроса. Например, классическая Niva Legend нашла 3 391 покупателя, что на 25,5% больше результата марта 2023 года и на 358,9% больше показателя апреля 2022 года. Чуть лучше продается Niva Travel — ее выбрал 3 891 россиянин (+4,6% по сравнению с прошлым месяцем и +223,7% по сравнению с апрелем прошлого года).
В ближайшее время ожидается начало продаж "новой" Lada Vesta с приставкой NG. Флагманская модель отличается измененным дизайном и расширенным списком оборудования. Первоначально она будет доступна только с 90-сильным восьмиклапанным двигателем, а 16-клапанный двигатель будет добавлен в июне.
В то же время АвтоВАЗ пообещал, что Vesta будет значительно дешевле, чем ожидалось, и взял под особый контроль сообщения о дефектах, как от дилеров, так и от покупателей.
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