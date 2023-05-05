BMW издает приказ "не ездить" для 90 000 автомобилей с подушками безопасности Takata

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Компания BMW выпустила критическое распоряжение, рекомендующее не садиться за руль примерно 90 000 автомобилей, выпущенных в период с 2000 по 2006 год. Эти автомобили подлежат отзыву в отношении инфлятора подушки безопасности водителя со стороны водителя производства компании Takata, но они еще не прошли ремонт.

Фото: Pixabay

В список пострадавших автомобилей, на которых не следует ездить до проведения необходимых ремонтных работ, входят модели 3-й серии поколения E46, выпущенные в период с 2002 по 2006 год, 5-й серии поколения E39, выпущенные в период с 2000 по 2003 год, и X5 поколения E53, выпущенные в период с 2000 по 2004 год. Модели M3 и M5 также являются частью отзывной кампании. По данным BMW, эти автомобили ранее уже включались в отзывные кампании, но необходимые ремонтные работы в то время не проводились.

Все эти старые модели оснащены инфлятором подушки безопасности водителя со стороны водителя производства компании Takata, который при срабатывании создает риск того, что осколки полетят в салон в направлении передних пассажиров. BMW неоднократно предупреждала владельцев об этой проблеме с 2016 года и подчеркивала, что риск серьезных травм или смерти возрастает по мере старения компонента.

"Владельцы затронутых проблемой автомобилей BMW, не прошедшие техосмотр и ремонт, не должны считать их безопасными для вождения", — говорится в заявлении.

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