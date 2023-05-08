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"Кондиционер высушивает воздух": Почему некоторые водители включает кондиционер и открывают окна в жару

2:01
Авто

Когда на улице стоит палящая жара, водителям необходимо найти способ сохранить прохладу в автомобиле. Большинство людей прибегают к помощи своего надежного кондиционера, но некоторые предпочитают более естественный подход — открывать окна во время движения.

"Кондиционер высушивает воздух": Почему некоторые водители включает кондиционер и открывают окна в жару

Эти люди считают, что кондиционер высушивает воздух, что может быть неприятно и вызывать раздражение в носу и горле.

С другой стороны, свежий воздух, поступающий через окна, кажется более естественным и не оказывает такого эффекта.

Однако важно отметить, что одни лишь открытые окна не всегда дают достаточное облегчение от жары. Поэтому некоторые опытные водители придумали остроумное решение: они открывают окна, чтобы впустить свежий воздух, и одновременно включают кондиционер, но направляют прохладный воздух только на ноги.

Это создает "ванну" из холодного воздуха ниже уровня открытых окон, в то время как более теплый свежий воздух снаружи циркулирует над ними.

Такое сочетание естественного и искусственного охлаждения может быть как комфортным, так и экономичным. Некоторые люди могут беспокоиться, что повышенное сопротивление, вызванное открытыми окнами, приведет к увеличению расхода топлива, но на самом деле, использование одного лишь кондиционера также может привести к такому эффекту.

В конечном счете, небольшое увеличение расхода топлива стоит того, чтобы получить дополнительный комфорт в жаркий день.

И, что интересно, использование кондиционера таким образом не оказывает негативного влияния на его долговечность.

В целом, для тех, кто ездит в жаркую погоду, использование комбинации открытых окон и кондиционера — это разумный способ сохранить комфорт в дороге. Это прекрасный пример того, как сочетание различных методов может создать идеальный баланс комфорта и эффективности.

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Кондиционер или открытые окна? Большой тест
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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