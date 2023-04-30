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Эксперты: установка четырёхточечных ремней обеспечит надёжную фиксации тела в авто без подушек безопасности

1:57
Авто

Когда речь идет о безопасности автомобиля, существует несколько решений для компенсации отсутствия подушек безопасности. Одним из вариантов является установка четырехточечных ремней безопасности, которые широко используются в автоспорте и обеспечивают более надежную фиксацию тела, чем стандартные ремни безопасности.

Эксперты: установка четырёхточечных ремней обеспечит надёжную фиксации тела в авто без подушек безопасности

Благодаря надежной фиксации тела во время столкновения можно значительно уменьшить травмы головы и грудной клетки при ударе о рулевую колонку, говорят эксперты.

Также важно правильно отрегулировать подголовник, чтобы избежать серьезных травм шеи. Прижатие затылка к подголовнику может значительно снизить риск получения травмы.

Установка четырехточечных ремней безопасности — относительно простой процесс, не требующий серьезных изменений в конструкции автомобиля. Эти ремни также можно снять и хранить в багажнике. Однако для автомобилей без АБС ситуация сложнее.

Хотя современные системы ABS работают совместно с системой распределения тормозных усилий, обеспечивая безопасное торможение, автомобили без ABS могут иметь преимущество на заснеженных дорогах, где заблокированные колеса могут накапливать снег, обеспечивая дополнительное трение и позволяя автомобилю быстрее остановиться.

Для обеспечения безопасности на дороге рекомендуется инвестировать в высококачественные шины, которые обеспечивают отличное сцепление с любой поверхностью.

Кроме того, развитие собственной системы безопасности с помощью программ подготовки водителей может помочь им научиться управлять автомобилем в различных ситуациях, предвидеть опасности и избегать аварий. Повышая собственную осведомленность и навыки принятия решений, водители могут компенсировать отсутствие современных средств безопасности и обеспечить собственную безопасность.

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Как устроена антиблокировочная система тормозов (АБС)
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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