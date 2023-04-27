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Производитель электромобилей VinFast привлекает $2,5 млрд в виде нового финансирования

2:01
Авто

VinFast, вьетнамский производитель электромобилей (EV), объявил в среду о привлечении $2,5 млрд. новых финансовых средств для поддержки своего будущего развития.

Производитель электромобилей VinFast привлекает ,5 млрд в виде нового финансирования

Несмотря на предыдущие сообщения о том, что запланированное VinFast первичное размещение акций (IPO) в США может быть отложено до следующего года из-за неблагоприятных рыночных условий, компания заявила, что она по-прежнему привержена процессу листинга, не уточнив сроки.

Основанная в 2019 году, VinFast поставила ограниченное количество автомобилей американским клиентам со своего завода во Вьетнаме, но она надеется увеличить поставки при поддержке этих новых обещаний.

Последнее финансирование компании включает грант в размере $1 млрд от основателя Фам Нхат Вуонга, самого богатого человека Вьетнама, и грант в размере $500 млн плюс кредит в размере $1 млрд от материнской компании Vingroup, крупнейшего конгломерата страны.

Эти гранты и кредиты "подтолкнут VinFast к ускорению своего развития", по словам компании.

О планируемом IPO VinFast, цель которого — привлечь 2 млрд долларов при оценке около 60 млрд долларов, впервые было объявлено в апреле 2021 года, а первичный листинг был запланирован на вторую половину прошлого года. Хотя ряд банкиров с тех пор предполагали, что IPO состоится в этом году, компания не предоставила обновленные сроки в своей последней поданной в марте американским властям декларации.

Глобальные экономические перспективы привели к значительному снижению рыночной оценки EV-стартапов, и планы VinFast по IPO также могут быть затронуты этими условиями. Однако последние обещания компании о финансировании могут обеспечить необходимую поддержку для продолжения планов развития.

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ЭЛЕКТРОКАР ИЗ ВЬЕТНАМА! VINFAST сразу врывается на мировой рынок с несколькими кроссоверами
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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