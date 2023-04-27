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Надеть ли шарик на горловину крышки: пузырьки в новом антифризе

2:33
Авто

Не следует игнорировать наличие пузырьков в охлаждающей жидкости, так как это может быть признаком серьезных проблем с двигателем, которые могут привести к перегреву. Необходимо выяснить причину появления этих пузырьков, так как правильная замена жидкости не должна приводить к появлению воздушных карманов в системе.

Надеть ли шарик на горловину крышки: пузырьки в новом антифризе

Важно следить за температурой охлаждающей жидкости, так как постепенное повышение температуры может указывать на то, что новая охлаждающая жидкость закипает из-за того, что ее что-то сжигает. Это может произойти при утечке газов в систему охлаждения, например, через прогоревшую прокладку головки блока цилиндров (ГБЦ).

Однако выявить причину появления пузырьков не всегда просто. Процесс может быть медленным и не приводить к немедленному перегреву двигателя. Газы могут скапливаться в радиаторе отопителя, нарушая циркуляцию охлаждающей жидкости и создавая воздушные карманы.

В результате отопитель может работать неправильно, а водитель может не замечать никаких проблем, особенно если проблема возникает летом, когда отопление не требуется.

Со временем проблема может усугубиться, и в расширительном бачке появляются небольшие пузырьки. Эти пузырьки могут возникать в разное время, например, когда двигатель еще не прогрет или когда он достиг рабочей температуры.

Если клапан крышки расширительного бачка работает правильно и справляется с резкими изменениями давления, серьезных проблем может и не возникнуть. Однако по мере накопления все большего количества газов охлаждающая жидкость будет продолжать закипать, и двигатель может перегреться.

Чтобы предотвратить такие проблемы, можно использовать несколько способов.

  • Один из них — простой и старомодный: надеть шарик на горловину крышки расширительного бачка и запустить двигатель. Если во время работы шарик начнет наполняться выхлопными газами, то, скорее всего, прогорела прокладка головки блока цилиндров.
  • Другой способ предполагает использование специального флуоресцентного состава, который можно добавить в охлаждающую жидкость перед заливкой ее в систему. После короткой поездки утечку можно обнаружить с помощью ультрафиолетовой лампы.

В конечном итоге если проблема не исчезнет, механикам может потребоваться замена прокладки головки блока цилиндров, что может быть долгим и дорогостоящим процессом.

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ВЫКИДЫВАЕТ АНТИФРИЗ И ПУЗЫРИ В РАСШИРИТЕЛЬНОМ БАЧКЕ -А ВОТ В ЧЕМ ПРИЧИНА.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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