2024 BMW i7 M70 xDrive выдает тихие 650 л.с. и 748 фунт-фут

Если вы думали, что Мюнхен уже закончил демонстрировать свои впечатляющие электромобили, подумайте еще раз. На прошлой неделе были представлены XM Label Red и XM 50e, а теперь у нас есть BMW i7 M70 xDrive 2024 года, который является самым мощным электромобилем в парке BMW, а также самым мощным электромобилем 7 серии. Буква "x" в слове xDrive означает двигатель на каждой оси, причем двигатель на задней оси особенно мощный.

В отличие от типичного трехфазного электродвигателя, толкающий блок i7 M70 xDrive является шестифазным, и это удвоение числа витков позволяет достичь впечатляющей удельной мощности 2,41 кВт/кг, что на 25,5% больше по сравнению с задним двигателем i7 xDrive60.

В сумме это дает 650 лошадиных сил: 483 лошадиные силы от кормового двигателя и 255 лошадиных сил от переднего. Кроме того, показатели крутящего момента меняют ситуацию: в режиме Sport электронные двигатели выдают 748 фунт-фут, а с M Launch Control или M Sport Boost этот показатель возрастает до 811 фунт-фут.

M Launch разгоняет i7 M70 с 0 до 100 км/ч всего за 3,5 секунды, что делает его одним из самых быстрых автомобилей в своем классе. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Аккумулятор емкостью 105,7 кВт/ч, с 101,7 кВт/ч полезной мощности, обеспечивает запас хода 475 километров, а новый режим движения под названием Max Range поможет водителю добраться до зарядного устройства, если он забудет про контроль над дроссельной заслонкой.

В этом режиме максимальная скорость автомобиля ограничена 90 километрами в час, а функции комфортного отопления, климат-контроля и кондиционирования воздуха отключены. i7 M70 можно подзаряжать дома с помощью настенного блока мощностью до 11 кВт или на станции быстрой зарядки постоянного тока с максимальной мощностью 195 кВт.

Для улучшения повседневного вождения i7 M70 оснащен тюнингованным шасси с самовыравнивающейся адаптивной пневматической подвеской, которая имеет специфические для M параметры.

Автомобиль также оснащен системой активной стабилизации кренов, задним приводом рулевого управления и дополнительными креплениями по всему кузову для повышения жесткости. Снаряженная масса автомобиля пока не разглашается.

В стандартную комплектацию i7 M70 xDrive входят 21-дюймовые легкосплавные диски Jet Black с глянцевыми вставками, синие тормозные суппорты M Sport и подсвечиваемая решетка радиатора.

Высокопроизводительные шины впервые доступны для i7, но пока неясно, окажут ли они существенное влияние на дальность хода автомобиля.

Пакет M Performance Professional Package добавляет черную глянцевую окантовку решетки радиатора, черные тормозные суппорты, логотипы M на крыльях с украшенными границами, отделку M High-gloss Shadowline, черные наружные зеркала, скульптурные боковые юбки M, черный задний спойлер M, черную акцентную полосу между задними фонарями и уникальную вставку диффузора на заднем фартуке.

Автомобиль может быть индивидуализирован с помощью серии отделок BMW Individual, включая двухцветную отделку экстерьера.

В интерьере i7 M70 установлена система iDrive 8.5, которая, несомненно, произведет впечатление. Дебют автомобиля состоится на этой неделе на выставке Auto Shanghai, а цены будут объявлены позднее в этом году.

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New BMW i7 M70 xDrive (2024) Powerful Electric 7 SERIES