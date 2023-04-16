Спортивный седан Omoda S5 GT от Chery появится в России в июле

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Компания Chery собирается выпустить новый среднеразмерный спортивный седан Omoda S5 GT в России в июле этого года. Объявление о предстоящем пополнении модельного ряда Chery было подтверждено Тамарой Васильевой, директором по маркетингу Omoda, в интервью автомобильному изданию "АвтоВзгляд". Omoda S5 GT обещает предложить уникальный и привлекательный дизайн, а также "целый ряд приятных дополнений".

Чего ожидать от Omoda S5 GT

Хотя подробностей о российской версии Omoda S5 GT пока мало, похоже, что модель, скорее всего, будет аналогом упрощенной версии Chery Arrizo 5 GT. Это означает, что новая модель будет иметь оригинальный боди-кит в стиле Lexus, агрессивный дизайн задней части с имитацией диффузора и четыре выхлопные трубы. Однако никаких технических изменений не ожидается.

Силовой агрегат и ценообразование

Ожидается, что Omoda S5 GT будет поставляться с безальтернативным 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, выдающим 147 лошадиных сил и 210 Нм крутящего момента, а также с бесступенчатой трансмиссией. Более мощные версии модели пока не сертифицированы в России.

В Китае самый быстрый спортивный седан Chery Arrizo 5 GT оснащается 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 197 лошадиных сил и 290 Нм крутящего момента, сопряжен с 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением, а также имеет модернизированные тормоза и подвеску.

Omoda S5 поступит в продажу в России в апреле, цены на упрощенную версию GT начинаются примерно от 960 000 рублей в Китае. Ожидается, что в России цены будут как минимум в два раза выше.

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