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Борьба Байдена с автомобильными выбросами сократит спрос на миллиарды баррелей нефти

3:19
Авто

Согласно прогнозам, стратегия администрации Байдена по подавлению загрязнения окружающей среды автомобилями и продвижению электромобилей приведет к снижению спроса на нефть в США примерно на 17 миллиардов баррелей до 2055 года.

Борьба Байдена с автомобильными выбросами сократит спрос на миллиарды баррелей нефти

Администратор Агентства по охране окружающей среды (EPA) Майкл Риган заявил, что "мы укрепляем нашу энергетическую безопасность, уменьшаем нашу зависимость от иностранной нефти" и "мы уменьшаем нашу зависимость от ископаемого топлива".

Согласно прогнозам, предложение EPA приведет к сокращению импорта нефти в США и снижению спроса. Ожидаемое снижение спроса составит около 1,6 млн баррелей в день в период с 2027 по 2055 год, что примерно на 10,2% ниже текущего уровня, согласно расчетам Bloomberg.

Хотя со временем сокращение спроса будет увеличиваться, это может нанести ущерб переработчикам нефти, производителям этанола и биодизеля.

Хотя этот шаг является хорошей новостью для производителей электромобилей (EV), прогнозируется снижение спроса на жидкое топливо, что поставит в невыгодное положение нефтепереработчиков, производителей биодизеля и этанола.

Алан Гелдер, вице-президент по нефтепереработке, химическим и нефтяным рынкам компании Wood Mackenzie, заявил, что это предложение создаст "значительный риск снижения спроса на бензин в США" и может привести к закрытию некоторых нефтеперерабатывающих заводов, в результате чего американские нефтеперерабатывающие предприятия окажутся на экспортном рынке.

Американская ассоциация производителей топлива и нефтехимической продукции раскритиковала EPA, заявив, что агентство сосредоточилось исключительно на выбросах выхлопных газов, а не на рассмотрении всего жизненного цикла топлива.

Ассоциация считает, что EPA должно изучить возможности снижения углеродоемкости топлива с помощью систем улавливания углерода, возобновляемых источников энергии и других технологий.

Несмотря на то, что EPA ожидает, что к 2032 году на долю электромобилей придется две трети всех продаваемых легковых автомобилей и легких грузовиков, традиционные автомобили с бензиновым двигателем будут стоять на дорогах США еще несколько десятилетий.

По словам Эмили Скор, генерального директора группы сторонников этанола Growth Energy, двигатели внутреннего сгорания все еще будут составлять более половины доли рынка легковых автомобилей к 2040 году.

Скор также утверждает, что предложение отдает предпочтение одной технологии перед другими и ограничивает гибкость автопроизводителей в декарбонизации малотоннажных автомобилей.

В настоящее время EPA принимает отзывы общественности о плане и будет использовать их для окончательной доработки меры в следующем году. Однако, скорее всего, он столкнется с юридическими проблемами, и будущие республиканские администрации могут попытаться пересмотреть требования. 

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В ходе обыска в доме Байдена обнаружены новые секретные документы
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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