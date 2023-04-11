BMW отзывает 10 седанов и 41 внедорожник из-за неправильно сваренного каркаса сидений

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Недавно компания BMW объявила об отзыве, который затрагивает небольшое количество автомобилей в США, всего 51 автомобиль включен в кампанию. Из затронутых автомобилей 10 — это модели 3-й серии, а 41 — внедорожники. Отзыву присвоен номер 23V-211 Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA).

Отзыв касается 10 моделей 3-й серии, выпущенных в период с 2019 по 2021 модельный год, включая 330i, 330i xDrive и M340i xDrive. Кроме того, в кампанию включены 36 моделей X3, выпущенных в 2020 и 2021 модельных годах, а также пять моделей X4, включая X4 M, выпущенных в 2021 году.

По словам BMW, передние сиденья, установленные на пострадавших автомобилях, "могли быть изготовлены поставщиком не в соответствии со спецификациями".

В частности, каркас сиденья мог быть неправильно приварен к направляющим сиденья, что может привести к смещению передних пассажиров и увеличить риск получения травм в случае аварии. BMW уточнил, что проблема может коснуться любого из передних сидений, и что шум или вибрация являются симптомом проблемы.

Поставщик BMW, компания Lear, отследила проблему с процессом лазерной сварки, выполненным субпоставщиком Adient Ramos.

К счастью, устранение проблемы относительно простое, и владельцам пострадавших автомобилей нужно будет просто привезти свои машины в авторизованный дилерский центр BMW, где технический специалист заменит каркас и спинку сиденья.

Владельцы пострадавших автомобилей получат дополнительную информацию об отзывной кампании по почте, начиная с 19 мая 2023 года.

Стоит отметить, что если бы проблема возникла до того, как NHTSA опубликовало подробности об отзыве, автомобили были бы отремонтированы бесплатно по гарантии.

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