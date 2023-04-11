Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт Спирина заявила, что не стоит обращаться к врачу онлайн при острой боли
Российское наступление идёт одновременно в четырёх направлениях — замминистра обороны Украины Маляр
Мария Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников для защиты русской культуры
В Уфе открыли умную остановку за 1,6 млн рублей: зимой не холодно, а летом не жарко
Первый EV от Alfa Romeo, как сообщается, будет выпущен в 2024 году в виде небольшого кроссовера
В Перми резко возросло число дорожных аварий с участием детей
2024 Внедорожный пакет Toyota Tacoma Trailhunter представлен для следующего поколения автомобиля
Австрия арестует Путина по ордеру МУС в случае его прибытия на территорию страны
The Guardian: Украина может потерять преимущество над РФ в борьбе с БПЛА

BMW отзывает 10 седанов и 41 внедорожник из-за неправильно сваренного каркаса сидений

2:13
Авто

Недавно компания BMW объявила об отзыве, который затрагивает небольшое количество автомобилей в США, всего 51 автомобиль включен в кампанию. Из затронутых автомобилей 10 — это модели 3-й серии, а 41 — внедорожники. Отзыву присвоен номер 23V-211 Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA).

BMW отзывает 10 седанов и 41 внедорожник из-за неправильно сваренного каркаса сидений

Отзыв касается 10 моделей 3-й серии, выпущенных в период с 2019 по 2021 модельный год, включая 330i, 330i xDrive и M340i xDrive. Кроме того, в кампанию включены 36 моделей X3, выпущенных в 2020 и 2021 модельных годах, а также пять моделей X4, включая X4 M, выпущенных в 2021 году.

По словам BMW, передние сиденья, установленные на пострадавших автомобилях, "могли быть изготовлены поставщиком не в соответствии со спецификациями".

В частности, каркас сиденья мог быть неправильно приварен к направляющим сиденья, что может привести к смещению передних пассажиров и увеличить риск получения травм в случае аварии. BMW уточнил, что проблема может коснуться любого из передних сидений, и что шум или вибрация являются симптомом проблемы.

Поставщик BMW, компания Lear, отследила проблему с процессом лазерной сварки, выполненным субпоставщиком Adient Ramos.

К счастью, устранение проблемы относительно простое, и владельцам пострадавших автомобилей нужно будет просто привезти свои машины в авторизованный дилерский центр BMW, где технический специалист заменит каркас и спинку сиденья.

Владельцы пострадавших автомобилей получат дополнительную информацию об отзывной кампании по почте, начиная с 19 мая 2023 года.

Стоит отметить, что если бы проблема возникла до того, как NHTSA опубликовало подробности об отзыве, автомобили были бы отремонтированы бесплатно по гарантии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Один из ЛУЧШИХ СЕДАНОВ В нашей СТРАНЕ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Священник объяснил загадочные смерти глумящихся над УПЦ на Украине

На Украине продолжаются гонения киевского режима на УПЦ, которые сопровождаются серией странных смертей участников и организаторов религиозного рейдерства.

МК: протоиерей Костромин объяснил смерти глумящихся над православием на Украине
"РВ": Танк ВС РФ Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб в Марьинке
Штурм Марьинки: танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб
"Такие люди сегодня в России не нужны" — Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе
Десант взял в плен боевика ВСУ с шевроном СС "Галичина"
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Командование ВМС Франции заявило о росте "усталости" и истощении ВМФ России
Российские бойцы сожгли колонну танков ВСУ
Китай совершит ошибку, если поставит на крах США — Asia Times
Китай совершит ошибку, если поставит на крах США — Asia Times
Последние материалы
Эксперт Спирина заявила, что не стоит обращаться к врачу онлайн при острой боли
Российское наступление идёт одновременно в четырёх направлениях — замминистра обороны Украины Маляр
Мария Шукшина предложила новый рычаг давления на чиновников для защиты русской культуры
В Уфе открыли умную остановку за 1,6 млн рублей: зимой не холодно, а летом не жарко
Эксперт рассказала, как создать личный бренд в соцсетях
Первый EV от Alfa Romeo, как сообщается, будет выпущен в 2024 году в виде небольшого кроссовера
В Перми резко возросло число дорожных аварий с участием детей
2024 Внедорожный пакет Toyota Tacoma Trailhunter представлен для следующего поколения автомобиля
Австрия арестует Путина по ордеру МУС в случае его прибытия на территорию страны
The Guardian: Украина может потерять преимущество над РФ в борьбе с БПЛА
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников