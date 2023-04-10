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Kia Carnival отзывают из-за сдвижной двери с электроприводом, которая "не поворачивается назад"

2:28
Авто

Компания Kia объявила отзыв всех минивэнов Carnival 2022 года, а также некоторых моделей 2023 года. Отзыв затрагивает 51 568 единиц, которые были произведены в период с 4 января 2021 года по 22 февраля 2023 года.

Kia Carnival отзывают из-за сдвижной двери с электроприводом, которая "не поворачивается назад"

Проблема с этими автомобилями связана с электрической сдвижной дверью, которая имеет систему автоматического реверса, предназначенную для предотвращения закрытия двери при обнаружении препятствия. Однако, похоже, что эта функция работает неправильно, в результате чего люди могут зажать конечности между дверью и кузовом фургона.

Интересно, что в отчете об отзыве Kia для Национальной администрации безопасности дорожного транспорта не было обнаружено никаких юридических или технических проблем с дверями.

Однако количество зарегистрированных травм, включающих царапины, ушибы и даже перелом руки, позволяет предположить, что проблема существует в двери или в том, как ее используют владельцы.

Видео на YouTube демонстрирует работу двери на автомобиле 2021 Carnival, а в подписи к нему указано, что "дверь не всегда втягивается, когда обнаруживает объект на своем пути".

Kia начала расследовать этот вопрос летом 2021 года после получения жалоб клиентов на травмы детей, вызванные электроприводом раздвижной двери.

В марте 2022 года автопроизводитель разослал письма владельцам автомобилей Carnival, в которых напомнил им об особенностях, функциях и использовании двери, чтобы обеспечить четкое понимание ее работы. Однако сообщения о травмах все еще поступали.

Компания Kia провела собственные исследования механизма двери, а также привлекла сторонние инженерные и биомеханические фирмы для тестирования двери и дверей других минивэнов.

Несмотря на отсутствие производственного дефекта, компания Kia выпустила новое программное обеспечение для модуля управления дверью.

Решение для автомобилей, затронутых отзывом, заключается в том, чтобы доставить минивэн в дилерский центр для обновления программного обеспечения модуля управления сдвижной двери с электроприводом.

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KIA Carnival. ВНЕЗАПНО отличная тачка.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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