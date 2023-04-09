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Представление следующего поколения флагманского автомобиля Китая на Шанхайском автосалоне

2:13
Авто

Флагманский автомобиль Китая дебютирует на Шанхайском автосалоне в апреле. По данным Autohome, на выставке будет представлено второе поколение Hongqi L5 под кодовым названием N701. Новый седан от FAW, премиального бренда китайского правительства, заменит текущую модель в качестве главного официального автомобиля страны.

Представление следующего поколения флагманского автомобиля Китая на Шанхайском автосалоне

О новом автомобиле было опубликовано мало информации, но известно, что автомобиль был замечен фотошпионами в ретро-стиле кузова с современным интерьером. Нынешний лидер КНР Си Цзиньпин с лета прошлого года использует бронированную версию предыдущего поколения Hongqi N701.

Китайские журналисты считают, что новый роскошный седан для частных клиентов сохранит индекс L5.

Первое поколение "пятерки" дебютировало в середине 2010-х годов и выпускалось в ограниченном количестве. Флагман китайской автоиндустрии был очень дорогим: до начала продаж предварительные заказы принимались по цене около пяти миллионов юаней (~$730 000). К тому времени, когда лимузин поступил в производство, он стал еще дороже.

Хотя внешний вид автомобиля Си Цзиньпина не является секретом, неизвестно, будет ли серийный N701 выглядеть так же. Частные клиенты не смогут заказать бронированную версию, а обычный четырехдверный седан, скорее всего, будет иметь уменьшенную колесную базу и не будет вставки "лимузин" между боковыми дверями.

Вопрос о дизайне остается открытым: возможны варианты с современным интерьером и обводами кузова 1950-х годов.

Первое поколение Hongqi L5 имело двигатели V12 и V8, а силовой агрегат нового лимузина остается неизвестным. Шанхайский автосалон проходит с 18 по 27 апреля, и первые премьеры могут состояться незадолго до официального открытия. Следите за новостями о новом флагманском автомобиле Китая.

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Китайский ответ Аурусу: подделка или лучший лимузин? Hongqi H9 для правительства Китая
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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