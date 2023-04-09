Walmart планирует собственную сеть зарядных устройств для электромобилей в магазинах США к 2030 году

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Компания Walmart стремится извлечь выгоду из растущей популярности электромобилей в США, создав собственную сеть станций зарядки электромобилей. Гигант розничной торговли объявил о планах сделать эти зарядные станции общедоступными к 2030 году.

Новые зарядные станции будут установлены в тысячах магазинов Walmart и Sam's Club по всей стране. Помимо новых станций, Walmart уже эксплуатирует около 1 300 зарядных станций в рамках соглашения с Electrify America, одной из крупнейших открытых общественных сетей EV в США.

Разветвленная сеть Walmart, состоящая из более чем 5 000 магазинов и складов Sam's Club, удобно расположена в пределах 10 миль для примерно 90% американцев.

Недавно назначенный старший вице-президент компании по энергетическим преобразованиям Вишал Кападиа сказал агентству Reuters, что Walmart находится в уникальном положении для решения проблем, связанных с дальностью действия и беспокойством по поводу зарядки, а также вопросов надежности и стоимости.

Кападиа также отметил, что стратегия Walmart связана с меньшим риском и позволит компании предложить опыт и цену, которые невозможны при работе со сторонними поставщиками. В связи с высокими ценами на газ, увеличением государственных субсидий и появлением более доступных электромобилей ожидается значительный рост числа электромобилей на дорогах США.

Кроме того, ожидается, что инвестиции администрации Байдена в размере 5 миллиардов долларов в национальную сеть зарядных станций еще больше подтолкнут продажи электромобилей.

По данным AutoForecast Solutions, к 2029 году электромобили могут составить треть североамериканского рынка.

Поскольку каждую неделю магазины Walmart посещают около 240 миллионов покупателей, новые зарядные станции могут предоставить компании ценные данные о том, как покупатели оплачивают покупки и сколько времени они проводят в конкретных магазинах.

Кападиа заявил, что ожидает, что новые зарядные станции будут представлять собой быстродействующие зарядные устройства постоянного тока, и в среднем на один магазин будет установлено четыре зарядных устройства. Walmart не предоставила подробностей об инвестициях, но заявила, что находится в процессе определения поставщика.

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