Jeep Wrangler 2024 года покажет больше технологий, утонченности — и более дешевый 4xe

Компания Jeep намерена сохранить конкурентоспособность своей культовой модели Wrangler после возобновления выпуска Ford Bronco. В новых моделях 2024 года Jeep предлагает две новые версии Wrangler, более дешевую 4xe и более дорогую Rubicon, а также некоторые новые функции и обновления. Wrangler будет иметь более крупный горизонтальный экран информационно-развлекательной системы и новые заводские навороты.

С механической точки зрения Wrangler претерпел некоторые значительные изменения. EcoDiesel V6 больше не является опцией для покупателей стандартного Wrangler, которые теперь могут выбирать из Pentastar V6, 2,0-литровой турбированной "четверки" или 6,2-литрового "392" Hemi V8.

Только V6 совместим с шестиступенчатой механической коробкой передач; турбочетверка и V8 поставляются исключительно с восьмиступенчатым автоматом. Модели Rubicon теперь оснащаются полноповоротной задней осью Dana 44 для дополнительной изоляции веса, что позволяет им буксировать до 5 000 фунтов. Rubicon также может быть оснащен 8 000-фунтовой заводской лебедкой Warn.

Появился новый уровень отделки Rubicon X, со стандартными 35-дюймовыми шинами, стальными бамперами и встроенной внедорожной камерой. Вариант Willys также был модернизирован, получив увеличенный дорожный просвет и высокие крылья, а также более спартанский список оборудования.

Модель 4xe остается популярной и теперь доступна в комплектации Sport S, с новой функцией "Power Box", которая обеспечивает возможность установки заднего багажника. Бензиновый двигатель модели 4xe автоматически включается в качестве генератора, когда заряд аккумулятора иссякает.

Внутри Jeep обновил Wrangler широкоэкранной информационно-развлекательной системой с диагональю 12,3 дюйма и последней версией Uconnect 5. Она также включает новое приложение Trails Offroad, которое предлагает карты 62 маршрутов, включенных в серию "Знак почета" Jeep.

Другие обновления включают новые стандартные боковые подушки безопасности, новую антенну "стелс", встроенную в лобовое стекло, и сиденья с регулировкой мощности в 12 направлениях. На приборной панели Wrangler также имеется встроенная система крепления аксессуаров.

