Jeep Wrangler обогнал Ford Bronco в 2023 году, но Ford догоняет

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Когда Ford возродил культовый Bronco, было ясно, на какой автомобиль он нацелился. Прочный внедорожник с открытым верхом и кузовом на раме, доступный в двух- или четырехдверной конфигурации и обладающий впечатляющими внедорожными возможностями?

Это звучит очень похоже на автомобиль, который мы все знаем и любим: Jeep Wrangler. В результате между этими двумя культовыми автомобилями разгорелась жаркая борьба за продажи, как на дорогах, так и в дилерских центрах по всей территории США.

Определить, какой автомобиль побеждает, — это вопрос перспективы. С точки зрения объема продаж, Jeep, похоже, впереди: 37 971 Wrangler, проданный в первом квартале 2023 года, по сравнению с 32 430 Broncos от Ford (не считая 29 871 кроссовера Bronco Sport, который относится к другому сегменту рынка). Однако это лишь часть истории.

Хотя Wrangler обошел Bronco по общему количеству проданных единиц, продажи последнего выросли на 37,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Напротив, продажи Wrangler компании Jeep снизились на 17% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Если объединить продажи Wrangler и Gladiator (последний был продан в количестве 13 575 единиц в первом квартале 2023 года), то продажи Jeep снизились на 24%. Кроме того, Ford все еще работает над выполнением заказов на Bronco, что означает, что показатели продаж могут быть ограничены скорее производственными мощностями, чем спросом.

Оглядываясь назад, можно сказать, что в январе 2023 года Bronco шел вровень с Wrangler по продажам, но Jeep удалось вырваться вперед в феврале и марте. Хотя у нас нет информации о конкретных уровнях отделки или рентабельности, стоит отметить, что самый дешевый Bronco стоит $36 390, по сравнению с самым дорогим Wrangler, который стоит $32 990.

Цены могут быстро взлететь, особенно на высокопроизводительные модели, такие как Bronco Raptor и Wrangler Rubicon 392, не говоря уже об электрифицированном Jeep Wrangler 4xe, который в настоящее время имеет право на федеральный налоговый кредит в размере до $7 500.

В конечном итоге, определение того, какой внедорожник побеждает в борьбе за продажи, является вопросом перспективы. Однако очевидно, что и Bronco, и Wrangler продаются хорошо, и что конкуренция между этими двумя автомобилями будет только усиливаться.

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Ford Bronco vs. Jeep Wrangler | Кто кого