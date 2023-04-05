Запас хода Kia EV9 — 300 миль, производство в США на Нью-Йоркском автосалоне

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Всего через неделю после своего глобального дебюта Kia EV9 2024 года появился на Нью-Йоркском автосалоне 2023 с подробностями, специфичными для США. Компания Kia сообщила, что топовая модель с двумя двигателями будет развивать совокупную мощность 379 лошадиных сил и 516 фунт-фут крутящего момента, а не заявленные ранее 380 лошадиных сил и 443 фунт-фут крутящего момента.

Более мощная версия с двумя двигателями будет доступна в качестве послепродажного приобретения или подписки для глобальных рынков. Оснащенная 99,8-киловатт-часовым блоком батарей, эта модель, как ожидается, будет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,0 секунд и иметь тяговое усилие до 5 000 фунтов. Кроме того, EV9 оснащен системой векторизации крутящего момента для более увлекательного вождения.

Kia также предоставила подробную информацию о возможностях зарядки EV9, заявив, что максимальная скорость быстрой зарядки постоянным током составит 230 кВт. Это обеспечит зарядку на 10-80% всего за 25 минут, что соответствует скорости зарядки, ожидаемой от автомобиля на платформе E-GMP с 800-вольтовой архитектурой от Hyundai Group. Зарядка второго уровня составит максимум 11 кВт.

Что касается грузового пространства, Kia утверждает, что EV9 предложит 20,2 кубических футов пространства при поднятых всех трех рядах, аналогично показателю Telluride — 21,0 кубических футов. При сложенных обоих рядах максимальный объем увеличивается до 81,9 кубических футов, что на 5,1 куба меньше, чем у Telluride. Однако, чтобы определить, как это пространство работает на практике, потребуются соответствующие тесты багажа.

На Нью-Йоркском автосалоне Kia также предоставила информацию о технических возможностях EV9, специфичных для США. Предложения по помощи водителю включают новую версию системы Highway Drive Assist, которая теперь называется AHDA, что означает "Advanced Highway Drive Assist", которая использует лидар для улучшения работы системы.

Она дополнена новой системой Lane Following Assist 2, которая поможет EV9 оставаться в своей полосе лучше, чем предыдущие системы. В качестве опции будет доступна система Remote Smart Park Assist 2, позволяющая парковать EV9 снаружи автомобиля в различных сценариях с помощью брелока.

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