Российский авторынок в марте: падение на 11% и китайские бренды на подъеме

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В марте 2023 года продажи автомобилей в России упали на 11,4%. По данным агентства "Автостат", которое опирается на данные АО "ППК" о количестве регистраций, за месяц россияне приобрели 69 913 новых автомобилей. Первое место на рынке по-прежнему принадлежит отечественной марке Lada, которая продала 24 252 автомобиля. Остальные четыре места в мартовской пятерке лидеров достались китайским брендам: Chery, Haval, Geely и премиальный Exeed.

На втором месте в списке лидеров — китайская марка Chery, которая все еще отстает от Lada. Ее продажи за месяц достигли 8 037 автомобилей. Haval продал 6 850 единиц, Geely — 5 257 единиц, а Exeed — 3 368 единиц. Все китайские бренды демонстрируют рост спроса более чем на 100%, причем некоторые улучшили свои результаты более чем в четыре раза по сравнению с мартом 2022 года.

Самый впечатляющий рост продемонстрировал JAC, продажи которого увеличились в 14,3 раза. Однако из-за низкой базы прошлого года она не попала в десятку лидеров, продав всего 1 196 автомобилей. Корейские, европейские и японские бренды находятся в глубоком упадке, и хуже всего дела обстоят у Nissan, чьи продажи упали на 92,5% и составили всего 732 автомобиля, проданных в марте.

В первом квартале этого года в стране было продано 171 292 новых автомобиля, что на 35,1% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Наиболее уверенный рост демонстрируют те же китайские бренды, особенно Great Wall, продажи которого выросли в 6,3 раза.

Что касается моделей, то лидером продаж в марте стала Lada Granta с 17 009 проданными единицами. Niva Travel заняла второе место с 3 985 единицами, за ней следует самый популярный китайский автомобиль Haval Jolion (3 325 единиц).

Geely Coolray занял четвертое место (2 734 единицы), за ним следует Niva Legend (2 701 единица). Остальные места в мартовской десятке заняли китайские автомобили: Omoda C5, Cherry Tiggo 4 Pro, Geely Atlas Pro, Chery Tiggo 7 Pro Max и Haval F7x.

Ранее "АвтоВАЗ" сообщал, что увеличил продажи Lada почти в два раза по сравнению с мартом прошлого года. Однако автогигант еще не вернулся на докризисный уровень: в марте 2021 года он продал 33 779 автомобилей.

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