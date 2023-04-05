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АвтоВАЗ почти удвоил продажи в марте, а Lada Granta остается самой популярной моделью

2:31
Авто

"АвтоВАЗ", крупнейший производитель автомобилей в России, сообщил о значительном росте продаж за март 2023 года. Согласно недавнему пресс-релизу, за первый месяц весны компания продала в общей сложности 23 335 коммерческих и пассажирских автомобилей.

АвтоВАЗ почти удвоил продажи в марте, а Lada Granta остается самой популярной моделью

Это на 89,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако стоит отметить, что сравнение ведется с низкой базой прошлой весны. В марте 2022 года "АвтоВАЗ" продал 12 289 новых автомобилей Lada, в то время как в том же месяце 2021 года было продано 33 779 автомобилей.

Lada Granta, популярный компактный автомобиль, остается самой востребованной моделью среди потребителей, составляя значительную часть общего объема продаж. Благодаря своему элегантному дизайну и доступной цене Lada Granta покорила сердца многих россиян, которые ищут надежный и бюджетный автомобиль.

Резкий рост продаж можно объяснить несколькими факторами, в том числе растущим спросом на личные автомобили в связи с продолжающейся пандемией и расширением продуктовой линейки компании.

В последние годы АвтоВАЗ работает над улучшением качества и дизайна своих автомобилей, чтобы соответствовать меняющимся потребностям и предпочтениям своих клиентов.

Кроме того, компания активно продвигает свою продукцию через различные маркетинговые каналы, включая социальные сети, телевизионные ролики и печатную рекламу. Используя возможности цифрового маркетинга и целевой рекламы, АвтоВАЗ смог охватить более широкую аудиторию и повысить узнаваемость бренда.

Заглядывая в будущее, АвтоВАЗ стремится сохранить динамику роста, продолжая внедрять инновации и адаптироваться к меняющимся тенденциям рынка. Ориентируясь на качество, доступность и удовлетворенность клиентов, компания имеет все шансы воспользоваться растущим спросом на личные автомобили в России и за ее пределами.

Будь то Lada Granta или любая другая модель в линейке, АвтоВАЗ стремится предоставить своим клиентам надежные, стильные и доступные автомобили, которые отвечают их потребностям и превосходят их ожидания.

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КАКАЯ СТАЛА ЦЕНА НА ГРАНТУ КЛАБ? ХИТ ПРОДАЖ 2023! Купил по самой низкой цене новую LADA GRANTA #CLUB
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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