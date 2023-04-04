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Власти Москвы продадут более двух тысяч электромобилей "Москвич" таксистам

1:24
Авто

Завод "Москвич" нашёл крупного потребителя своей продукции. Более двух тысяч электромобилей перейдёт в службу такси.

Власти Москвы продадут более двух тысяч электромобилей "Москвич" таксистам

Столичный градоначальник Сергей Собянин рассказал о том, что Москва заключила соглашение на поставку пяти тысяч автомобилей "Москвич 3" и "Москвич 3Е" в службы такси и каршеринга. Так, в московский таксопарк и парк каршеринга отправят свыше двух тысяч электромобилей. Таким образом, по словам мэра, "Москвич" продолжит развиваться и сохранит трудовой коллектив.

"Немаловажно, что "Москвич" уже сегодня участвует в развитии городского пассажирского транспорта, — заявил мэр на церемонии подписания соглашения. — С "Яндекс.Такси" заключены контракты общей мощностью на пять тысяч машин, из них две тысячи — электромобили. Это один из крупнейших контрактов в мире по поставкам для такси и каршеринга".

Собянин подчеркнул, что если в прошлом году завод выпустил всего 600 автомобилей, то в этом году рассчитывает произвести 50 тысяч, и 10 тысяч из них будут электрическими. А на 2024 год поставлена задача произвести 100 тысяч автомобилей, а также начать локализацию производства. Пока оно представляет собой крупноузловую сборку китайских автомобилей.

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Куда едет российский автопром?
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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