Уже третий месяц с конвейера Московского автомобильного завода сходят новые "Москвичи", а автолюбители рассматривают внешность отечественного кроссовера. С 23 ноября, после полугодового простоя, связанного с выводом бренда Renault из России, завод снова выпускает автомобили. Советская марка возродилась в современной модели "Москвич 3".
Пока в автомобиле, кроме шильдиков, нет ничего российского: "Москвич" производится по методу SKD из китайских комплектующих. Переход на полный собственный цикл ожидается через год. По мере производства комплектующих в России уровень локализации производства будет расти. Пока же логотип "Москвича" вписан в фирменный овал JAC, чтобы не менять штамповку.
В настоящее время запущены в производство две модели: "Москвич 3" с бензиновым двигателем на базе китайского JAC JS4 и электромобиль "Москвич 3э" с начинкой от JAC iEVS4, но внешне повторяющий автомобиль бензиновой модификации.
"Москвич 3" с турбомотором благодаря собственным управляющей прошивке имеет двигатель мощностью 150 л. с. против 136 л. с. у Jac JS4. А вот "Москвич 3е" получил 68-сильный электромотор, что меньше, чем у китайской версии. Правда, запас хода электромобиля обещают 410 км. Кроме того, в машинах есть модуль "ЭРА-Глонасс".
Переднеприводный автомобиль имеет размеры 4410×1800×1660 мм и сочетает в себе достаточное пространство в салоне с внешней компактностью. В интерьере достаточно богатая функциональность сочетается с недорогой отделкой и шумным пластиком.
Бензиновый "Москвич" выпускается с двумя типами моторов, адаптированных под бензин АИ-92:
До конца 2023 года завод собирается выпустить 600 новых "Москвичей 3" и "Москвичей 3e": 400 — с двигателями внутреннего сгорания и 200 — на электротяге.
Базовая комплектация имеет хороший уровень оснащения:
Платные опции предлагают:
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