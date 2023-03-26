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Даниил Полоников

Советская марка возродилась в современной модели "Москвич 3"

3:15
Авто

Уже третий месяц с конвейера Московского автомобильного завода сходят новые "Москвичи", а автолюбители рассматривают внешность отечественного кроссовера. С 23 ноября, после полугодового простоя, связанного с выводом бренда Renault из России, завод снова выпускает автомобили. Советская марка возродилась в современной модели "Москвич 3".

Советская марка возродилась в современной модели "Москвич 3"

Пока в автомобиле, кроме шильдиков, нет ничего российского: "Москвич" производится по методу SKD из китайских комплектующих. Переход на полный собственный цикл ожидается через год. По мере производства комплектующих в России уровень локализации производства будет расти. Пока же логотип "Москвича" вписан в фирменный овал JAC, чтобы не менять штамповку.

"Москвич 3" и Jac JS4: отличия

В настоящее время запущены в производство две модели: "Москвич 3" с бензиновым двигателем на базе китайского JAC JS4 и электромобиль "Москвич 3э" с начинкой от JAC iEVS4, но внешне повторяющий автомобиль бензиновой модификации.

"Москвич 3" с турбомотором благодаря собственным управляющей прошивке имеет двигатель мощностью 150 л. с. против 136 л. с. у Jac JS4. А вот "Москвич 3е" получил 68-сильный электромотор, что меньше, чем у китайской версии. Правда, запас хода электромобиля обещают 410 км. Кроме того, в машинах есть модуль "ЭРА-Глонасс".

Технические характеристики "Москвича 3"

Переднеприводный автомобиль имеет размеры 4410×1800×1660 мм и сочетает в себе достаточное пространство в салоне с внешней компактностью. В интерьере достаточно богатая функциональность сочетается с недорогой отделкой и шумным пластиком.

Бензиновый "Москвич" выпускается с двумя типами моторов, адаптированных под бензин АИ-92:

  • атмосферный агрегат объемом 1,6 л и вместимостью 109 л. с. в сочетании со 6-ступенчатой механической коробкой передач;
  • 1,5-литровый двигатель с турбонаддувом и мощностью 150 лошадей с автоматической или механической коробкой передач на выбор.

До конца 2023 года завод собирается выпустить 600 новых "Москвичей 3" и "Москвичей 3e": 400 — с двигателями внутреннего сгорания и 200 — на электротяге.

Базовая комплектация имеет хороший уровень оснащения:

  • ABS, ESP;
  • 2 подушки безопасности;
  • кондиционер;
  • мультимедиа;
  • электропакет;
  • подогрев сидений.

Платные опции предлагают:

  • климат-контроль с сенсорным управлением;
  • боковые подушки безопасности;
  • люк;
  • бесключевой доступ;
  • пакет опций подогрева сидений, руля и лобового стекла;
  • электропривод сидений;
  • мультимедийная система с Android Auto;
  • цифровая приборная панель.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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