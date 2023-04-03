2024 Ford Mustang предлагает электронный режим дрифта благодаря Performance E-Brake

3:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Вон Гиттин-младший, проведя 18 лет в профессиональной Формуле D, решил сделать перерыв в серии в 2022 году, чтобы "переоценить и сосредоточиться на некоторых других вещах на некоторое время".

Однако позже, в 2021 году, он подтвердил, что намерен вернуться в Формулу Дрифт через несколько лет, будь то несколько этапов в год или полноценный чемпионат.

Возвращение Гиттина произошло гораздо раньше, чем ожидалось. На 20-летие Формулы Д в этом году он возвращается на той же машине, на которой выигрывал чемпионаты в 2010 и 2020 годах: Ford Mustang. Но на этот раз это дрифтер для соревнований, основанный на "пони-каре" Ford 2024 года, под названием Mustang RTR Spec 5-FD.

1300-сильный Spec 5-FD призван возвести одного из пилотов команды Гиттина RTR Vehicles на трон короля дрифта. Кроме того, Spec 5-FD будет служить архетипом для покупателей уличного легального Mustang 2024 года с электронным тормозом для дрифта, разработанным в сотрудничестве с Гиттином и гонщиком команды RTR Челси ДеНофа.

Этот тормоз является опцией, которая может быть добавлена к розничному автомобилю, позволяя покупателям подражать мастерству Гиттина в дрифте.

Ford утверждает, что нажатие на ручку, похожую на комбинацию рычага для дрифта и старомодного механического стояночного тормоза, активирует дрифт задних колес, имитируя с помощью электроники гидравлический тормоз дрифта в Formula Drift Mustang от RTR.

Эта система обеспечивает более чем в три раза большее тормозное усилие, чем обычная механическая стояночная тормозная система. Опция называется Mustang Performance Electronic Parking Brake и предлагается вместе с пакетом Performance Pack.

Она доступна для обоих двигателей, 2,3-литрового EcoBoost с четырьмя цилиндрами и 5,0-литрового Coyote V8, и обеих трансмиссий, десятиступенчатой автоматической или шестиступенчатой механической.

Электрический ручной стояночный тормоз поставляется с пакетом High-Performance за 3 475 долларов для двигателя EcoBoost или пакетом GT Performance за 4 995 долларов для V8, а также в комплектации Dark Horse. Этот тормоз был разработан с учетом различных уровней мастерства, с регулируемыми настройками, которые позволяют новичкам научиться дрифтовать, а затем переключить настройки системы для соревнований только на треке.

В этом году Гиттин примет участие в четырех из восьми этапов Formula Drift, разделив место водителя с членом команды Адамом LZ. Когда Гиттин не за рулем, он, скорее всего, готовится к запуску линейки компонентов RTR для S650 Mustang, некоторые из которых используются совместно с гонщиком Spec 5-FD.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Новый Ford Mustang: последний НАСТОЯЩИЙ маслкар?