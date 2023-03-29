Кувейтский фонд благосостояния продает акции Mercedes на сумму 1,5 миллиарда долларов

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Kuwait Investment Authority (KIA), один из старейших и крупнейших в мире фондов благосостояния, продает около 20 миллионов акций Mercedes-Benz Group AG, что эквивалентно четверти его пакета, в рамках стратегии диверсификации портфеля.

Этот шаг был предпринят после того, как акции производителя автомобилей класса люкс выросли почти в четыре раза за последние три года. После размещения KIA по-прежнему будет владеть примерно 53 миллионами акций автопроизводителя.

Продаваемый пакет стоит примерно 1,4 млрд евро (1,5 млрд долларов), исходя из ориентировочной цены 69,27 евро за акцию. Акции Mercedes-Benz закрылись во вторник во Франкфурте на отметке 71,89 евро и торговались вблизи своего исторического максимума.

Генеральный директор Mercedes Ола Каллениус сосредоточился на прибыльных сегментах компании и сократил количество моделей начального уровня, что привело к увеличению средней цены Mercedes на 43% с 2019 года.

Кроме того, он отделил компанию по производству автомобилей класса люкс от компании по производству коммерческих автомобилей, выделив Daimler Truck Holding AG в конце 2021 года.

В настоящее время Кувейт является третьим по величине держателем Mercedes-Benz, владея 6,8% акций компании, согласно данным Bloomberg. KIA является акционером автопроизводителя на протяжении почти 50 лет.

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